Fenerbahçe'nin listesindeki Mıtrovic Betis’e doğru - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
18 Haziran 2019, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Fenerbahçe'nin listesindeki Mıtrovic Betis’e doğru

'nin listesindeki Mıtrovic Betis’e doğru

Fenerbahçe'nin listesindeki Mıtrovic Betis’e doğru

'nin radarında olan Aleksandar Mitrovic’in ile anlaşmaya yakın olduğu duyuruldu.İngiliz 'Msn.com', Fulham'ın 24 yaşındaki Sırp forveti yeni transferlere kaynak yaratmak için satmak istediğini vurgularken, Betis'in 20 milyon sterlin olan bonservis bedelini aşağıya çekmeye çalıştığı dile getirildi. Mitrovic'i Yanal istiyordu.

İngiliz 'Msn.com', Fulham'ın 24 yaşındaki Sırp forveti yeni transferlere kaynak yaratmak için satmak istediğini vurgularken, Betis'in 20 milyon sterlin olan bonservis bedelini aşağıya çekmeye çalıştığı dile getirildi. Mitrovic'i Yanal istiyordu.

  1. 18.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'nin listesindeki Mıtrovic Betis’e doğru haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN