Fenerbahçe'nin listesindeki Mıtrovic Betis’e doğru

İngiliz 'Msn.com', Fulham'ın 24 yaşındaki Sırp forveti yeni transferlere kaynak yaratmak için satmak istediğini vurgularken, Betis'in 20 milyon sterlin olan bonservis bedelini aşağıya çekmeye çalıştığı dile getirildi. Mitrovic'i Yanal istiyordu.