Fenerbahçeli basketbolcu Erick Green baba oldu
Fenerbahçe Beko'nun başarılı oyuncusu Erick Green baba oldu. ABD'li basketbolcu ve eşi Julia, 16 Haziran Pazar gecesi dünyaya gelen kızlarına 'Gianna Blake' adını verdi.
Fenerbahçe Beko'nun başarılı oyuncusu Erick Green baba oldu. ABD'li basketbolcu ve eşi Julia, 16 Haziran Pazar gecesi dünyaya gelen kızlarına 'Gianna Blake' adını verdi. Sarılacivertli yönetim, resmi sitesinden, "Erick ve eşi Julia'yı kutlar; bebeklerine sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" dedi.
ARTİSTİK KANARYA
Artistik Yüzme Türkiye Yaz Şampiyonası, Sultanbeyli Yüzme Havuzu'nda yapıldı. Fenerbahçeli sporcular, organizasyonda 4 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. Şampiyonayı 13 madalya ile tamamlayan sarı-lacivertli takım, en başarılı kulüp oldu. Yüzücüler toplu olarak zafer pozu verdi.
- 18.6.2019
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Ahmet Ağaoğlu'dan Yusuf ve Abdülkadir açıklaması!
Toplam 2
Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
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