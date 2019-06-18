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18 Haziran 2019, Salı
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Fenerbahçeli basketbolcu baba oldu

Fenerbahçeli basketbolcu Erick Green baba oldu

Fenerbahçe Beko'nun başarılı oyuncusu baba oldu. ABD'li basketbolcu ve eşi , 16 Haziran Pazar gecesi dünyaya gelen kızlarına 'Gianna Blake' adını verdi.

Fenerbahçe Beko'nun başarılı oyuncusu baba oldu. ABD'li basketbolcu ve eşi , 16 Haziran Pazar gecesi dünyaya gelen kızlarına 'Gianna Blake' adını verdi. Sarılacivertli yönetim, resmi sitesinden, "Erick ve eşi Julia'yı kutlar; bebeklerine sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" dedi.

ARTİSTİK KANARYA
Artistik Türkiye Yaz Şampiyonası, Sultanbeyli Yüzme Havuzu'nda yapıldı. Fenerbahçeli sporcular, organizasyonda 4 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. Şampiyonayı 13 madalya ile tamamlayan sarı-lacivertli takım, en başarılı kulüp oldu. Yüzücüler toplu olarak zafer pozu verdi.

  1. 18.6.2019
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