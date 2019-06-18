Fenerbahçeli basketbolcu Erick Green baba oldu

Fenerbahçe Beko'nun başarılı oyuncusu Erick Green baba oldu. ABD'li basketbolcu ve eşi Julia, 16 Haziran Pazar gecesi dünyaya gelen kızlarına 'Gianna Blake' adını verdi. Sarılacivertli yönetim, resmi sitesinden, "Erick ve eşi Julia'yı kutlar; bebeklerine sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" dedi.



ARTİSTİK KANARYA

Artistik Yüzme Türkiye Yaz Şampiyonası, Sultanbeyli Yüzme Havuzu'nda yapıldı. Fenerbahçeli sporcular, organizasyonda 4 altın, 6 gümüş ve 3 bronz madalya kazandı. Şampiyonayı 13 madalya ile tamamlayan sarı-lacivertli takım, en başarılı kulüp oldu. Yüzücüler toplu olarak zafer pozu verdi.