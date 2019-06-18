Fenerbahçe'de Eljif'in rotası belli oluyor

Makedon oyuncunun transferi için Atletico Madrid ile İnter yarışıyor... Atletico'nun 19 yaşındaki futbolcu için önemli yol kat ettiği ifade edilirken, Inter'in de ısrarı sürüyor. Eljif'in gönlünün İtalya'da olduğu bu nedenle düşünmek için süre istediği ifade edildi. Sarı-lacivertliler, bu transferden bonuslarla birlikte 15 milyon euro gelir bekliyor. Bu arada Sevilla'nın da Eljif için hala masada olduğu ve İstanbul'a gelen Simon Kjaer'i takas kozu olarak kullanabileceği belirtildi.