Fenerbahçe'de Eljif'in rotası belli oluyor
Transferde 'sattığın kadar al' kriterinin sürmesi beklenen Fenerbahçe'de gözler Eljif Elmas'ın satışında... Eljif, Atletico Madrid ve İnter arasında tercih yapmakta zorlanıyor.
Makedon oyuncunun transferi için Atletico Madrid ile İnter yarışıyor... Atletico'nun 19 yaşındaki futbolcu için önemli yol kat ettiği ifade edilirken, Inter'in de ısrarı sürüyor. Eljif'in gönlünün İtalya'da olduğu bu nedenle düşünmek için süre istediği ifade edildi. Sarı-lacivertliler, bu transferden bonuslarla birlikte 15 milyon euro gelir bekliyor. Bu arada Sevilla'nın da Eljif için hala masada olduğu ve İstanbul'a gelen Simon Kjaer'i takas kozu olarak kullanabileceği belirtildi.
- 18.6.2019
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
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baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
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