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18 Haziran 2019, Salı
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'de Eljif'in rotası belli oluyor

Fenerbahçe'de Eljif'in rotası belli oluyor

Transferde 'sattığın kadar al' kriterinin sürmesi beklenen 'de gözler Eljif Elmas'ın satışında... Eljif, ve İnter arasında tercih yapmakta zorlanıyor.

Makedon oyuncunun transferi için ile İnter yarışıyor... Atletico'nun 19 yaşındaki futbolcu için önemli yol kat ettiği ifade edilirken, Inter'in de ısrarı sürüyor. Eljif'in gönlünün 'da olduğu bu nedenle düşünmek için süre istediği ifade edildi. Sarı-lacivertliler, bu transferden bonuslarla birlikte 15 milyon euro gelir bekliyor. Bu arada Sevilla'nın da Eljif için hala masada olduğu ve 'a gelen Simon 'i takas kozu olarak kullanabileceği belirtildi.

  1. 18.6.2019
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