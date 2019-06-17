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17 Haziran 2019, Pazartesi
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'nin listesindeki Kolarov'a emeklilik ikramiyesi

Fenerbahçe'nin listesindeki Kolarov'a emeklilik ikramiyesi

'da 'Beyaz saçlı prens' lakabı takılan , 'ye adeta bir servete mal olacak. 33 yaşındaki Kolarov’un, Kanarya’dan 3 yıllık sözleşme ve imza parasıyla birlikte 13.5 milyon euro talep ettiği belirtildi.

Prensipte anlaşılan 33 yaşındaki oyuncunun öncelikle iki yerine 3 yıllık sözleşme istediği, yıllık da 3.5 milyon euro garanti ücret talep ettiği belirlendi. Kolarov ayrıca 3 senede ödenmek üzere 3 milyon euro da imza parası istedi. Tecrübeli sol bekin toplam maliyeti böylelikle 13.5 milyon euro'yu buldu. Kolarov ve Roma ile görüşmelerini sürdüren , pürüzleri çözmesi halinde bu transferi sonuçlandıracak.

  1. 17.6.2019
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