Fenerbahçe'nin listesindeki Kolarov'a emeklilik ikramiyesi
İtalya'da 'Beyaz saçlı prens' lakabı takılan Aleksandar Kolarov, Fenerbahçe'ye adeta bir servete mal olacak. 33 yaşındaki Kolarov’un, Kanarya’dan 3 yıllık sözleşme ve imza parasıyla birlikte 13.5 milyon euro talep ettiği belirtildi.
Prensipte anlaşılan 33 yaşındaki oyuncunun öncelikle iki yerine 3 yıllık sözleşme istediği, yıllık da 3.5 milyon euro garanti ücret talep ettiği belirlendi. Kolarov ayrıca 3 senede ödenmek üzere 3 milyon euro da imza parası istedi. Tecrübeli sol bekin toplam maliyeti böylelikle 13.5 milyon euro'yu buldu. Kolarov ve Roma ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, pürüzleri çözmesi halinde bu transferi sonuçlandıracak.
- 17.6.2019
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
Fenerbahçe'nin listesindeki Kolarov'a emeklilik ikramiyesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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