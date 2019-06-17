Fenerbahçe'nin listesindeki Kolarov'a emeklilik ikramiyesi

Prensipte anlaşılan 33 yaşındaki oyuncunun öncelikle iki yerine 3 yıllık sözleşme istediği, yıllık da 3.5 milyon euro garanti ücret talep ettiği belirlendi. Kolarov ayrıca 3 senede ödenmek üzere 3 milyon euro da imza parası istedi. Tecrübeli sol bekin toplam maliyeti böylelikle 13.5 milyon euro'yu buldu. Kolarov ve Roma ile görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe, pürüzleri çözmesi halinde bu transferi sonuçlandıracak.