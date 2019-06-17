Fenerbahçe'den transferde bir çalım da Beşiktaş'a!
Trabzonspor’un Türkiye’ye getirdiği Murat Sağlam’ı kadrosuna katan Fenerbahçe, Siyah-Beyazlılar’ın uzun süredir peşinde olduğu Mert Müldür'e imza attırmak için de harekete geçti.
Fenerbahçe, yeni sezonun ilk transferini Murat Sağlam ile yaptı. Sarı-Lacivertliler, Trabzon ile görüşmek için Türkiye'ye gelen 21 yaşındaki gurbetçi oyuncu için son anda devreye girerek 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Hürriyet'in haberine göre Kanarya, bu transferin ardından gözünü bu kez de Beşiktaş'ın peşinde olduğu başka bir gurbetçiye çevirdi: Mert Müldür...
Rapid Wien'de forma giyen ve Lucescu döneminde milli davet alan 20 yaşındaki oyuncu için Sarı-Lacivertliler harekete geçti.
SAVUNMA ONUN İŞİ
Fenerbahçe, Mert'in kulübü ve menajeriyle görüşmelere başladı. Savunma hattının her bölgesinde görev yapabilen Viyana doğumlu oyuncu, kariyerini Süper Lig'de sürdürmek istiyor. Sarı-Lacivertliler, elini çabuk tutup, Mert Müldür'le bire bir görüşme yaparak genç futbolcuyu Beşiktaş'ın elinden kapmaya kararlı.
- 17.06.2019
- Güncelleme: 17.06.2019 09:52
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Toplam 2
Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
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