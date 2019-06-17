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17 Haziran 2019, Pazartesi
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'den transferde bir çalım da 'a!

Fenerbahçe'den transferde bir çalım da Beşiktaş'a!

’un ’ye getirdiği ’ı kadrosuna katan , Siyah-Beyazlılar’ın uzun süredir peşinde olduğu 'e imza attırmak için de harekete geçti.

, yeni sezonun ilk transferini ile yaptı. Sarı-Lacivertliler, Trabzon ile görüşmek için 'ye gelen 21 yaşındaki gurbetçi oyuncu için son anda devreye girerek 3+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Hürriyet'in haberine göre Kanarya, bu transferin ardından gözünü bu kez de 'ın peşinde olduğu başka bir gurbetçiye çevirdi: ...

Rapid Wien'de forma giyen ve Lucescu döneminde milli davet alan 20 yaşındaki oyuncu için Sarı-Lacivertliler harekete geçti.

SAVUNMA ONUN İŞİ

Fenerbahçe, Mert'in kulübü ve menajeriyle görüşmelere başladı. Savunma hattının her bölgesinde görev yapabilen Viyana doğumlu oyuncu, kariyerini 'de sürdürmek istiyor. Sarı-Lacivertliler, elini çabuk tutup, Mert Müldür'le bire bir görüşme yaparak genç futbolcuyu Beşiktaş'ın elinden kapmaya kararlı.

  1. 17.06.2019
  2. Güncelleme: 17.06.2019 09:52
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