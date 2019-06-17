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17 Haziran 2019, Pazartesi
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'de için zengin teklif!

Fenerbahçe'de Jailson için zengin teklif!

Lazio'nun Milan Badelj'in yerine düşündüğü ismin ise olduğu vurgulandı. Calciomercato, başkent ekibinin, Brezilyalı defansif ön libero için 'ye oldukça zengin bir teklif sunduğunu bildirirken, tarafların anlaşma ihtimalinin yüksek olduğunu kaydetti.

, 23 yaşındaki 'u geçen yıl Gremio'dan 4 milyon euro'ya transfer etmişti.

ASTON VİLLA ONU İSTİYOR
İngiltere'den bir başka transfer iddiası da Zajc için geldi. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında Empoli'den transfer ettiği 24 yaşındaki orta sahanın Aston Villa'nın gündeminde olduğu iddia edildi. Premier Lig'e yeni çıkan Aston Villa'nın Slovenyalı yıldız için sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı belirtildi.

BİLİC'İN ADAMI TOLGAY ARSLAN!
Championship takımlarından West Bromwich'in başına geçen Slaven Bilic, Fenerbahçe'nin yıldızına göz dikti. Bilic'in Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemden öğrencisi olan Tolgay Arslan'ı istediği iddia edildi. 28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer olduğu Fenerbahçe'de 12 resmi karşılaşmada forma giydi.

  1. 17.6.2019
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