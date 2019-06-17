Fenerbahçe'de Jailson için zengin teklif!
Lazio'nun Milan Badelj'in yerine düşündüğü ismin ise Jailson olduğu vurgulandı. Calciomercato, başkent ekibinin, Brezilyalı defansif ön libero için Fenerbahçe'ye oldukça zengin bir teklif sunduğunu bildirirken, tarafların anlaşma ihtimalinin yüksek olduğunu kaydetti.
Fenerbahçe, 23 yaşındaki Jailson'u geçen yıl Gremio'dan 4 milyon euro'ya transfer etmişti.
ASTON VİLLA ONU İSTİYOR
İngiltere'den bir başka transfer iddiası da Zajc için geldi. Fenerbahçe'nin geçtiğimiz sezonun devre arasında Empoli'den transfer ettiği 24 yaşındaki orta sahanın Aston Villa'nın gündeminde olduğu iddia edildi. Premier Lig'e yeni çıkan Aston Villa'nın Slovenyalı yıldız için sarı-lacivertlilerin kapısını çalacağı belirtildi.
BİLİC'İN ADAMI TOLGAY ARSLAN!
Championship takımlarından West Bromwich'in başına geçen Slaven Bilic, Fenerbahçe'nin yıldızına göz dikti. Bilic'in Beşiktaş'ı çalıştırdığı dönemden öğrencisi olan Tolgay Arslan'ı istediği iddia edildi. 28 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz sezonun devre arasında transfer olduğu Fenerbahçe'de 12 resmi karşılaşmada forma giydi.
- 17.6.2019
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Toplam 1
Yorum
Yasama GS'a genç oyuncuları almamız lazım. Azubuike 22 yaşında ortasahamiza dinamizm katar. Bjk devreye girmiş. Bize daha çok lazım.
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Ahmet Ağaoğlu'dan Yusuf ve Abdülkadir açıklaması!
Toplam 2
Yorum
FB İkiside mükemmel futbolcu Avrupada olsalar 50 şer milyon euro ya giderlerdi TS satıp satmamakla çok iyi karar vermeli sonra zarar edebilirle
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İki başkana şok
Toplam 1
Yorum
baksoy O malum şahıslar 2 kara leke olarak Trabzon tarihine işlendikleri için portreleri yer almadı ?
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