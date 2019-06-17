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17 Haziran 2019, Pazartesi
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Devler Sloukas için yarışıyor

Devler Sloukas için yarışıyor

Fenerbahçe Beko'nun yıldız ismi Kostas Sloukas, devlerin kıskacında... Sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sona erecek olan Yunan basketbolcu için İspanyol ekipleri ile ve temsilcisi 'un devreye girdiği öğrenildi.

Sarı-lacivertlilerle sözleşmesi sona erecek olan Yunan basketbolcu için İspanyol ekipleri ile ve temsilcisi 'un devreye girdiği öğrenildi. Özellikle Madrid'in bu transferde tüm şartları zorlayacağı iddia edildi.

  1. 17.6.2019
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