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16 Haziran 2019, Pazar
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'nin gündemindeki Rondon’a Roma presi

Fenerbahçe'nin gündemindeki Rondon’a Roma presi

’in yıldızı Solomon Rondon’a ’nin ardından Roma da talip oldu.İtalyan basını, başkent ekibinin Venezuelalı golcü için görüşmelere başladığını yazdı. 29 yaşındaki Rondon geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Newcastle'da 11 gol kaydetti.

İtalyan basını, başkent ekibinin Venezuelalı golcü için görüşmelere başladığını yazdı. 29 yaşındaki Rondon geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Newcastle'da 11 gol kaydetti.

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FFP anlaşmasına uymadığı için UEFA Yargı Dairesi'ne sevk edilen ile ilgili kararın önümüzdeki hafta cuma günü açıklanacağı belirtildi. Kanarya'ya transfer ve kadro kısıtlaması cezası gelmesi bekleniyor.

  1. 16.6.2019
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