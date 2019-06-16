Fenerbahçe'nin gündemindeki Rondon’a Roma presi

İtalyan basını, başkent ekibinin Venezuelalı golcü için görüşmelere başladığını yazdı. 29 yaşındaki Rondon geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Newcastle'da 11 gol kaydetti.



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FFP anlaşmasına uymadığı için UEFA Yargı Dairesi'ne sevk edilen Fenerbahçe ile ilgili kararın önümüzdeki hafta cuma günü açıklanacağı belirtildi. Kanarya'ya transfer ve kadro kısıtlaması cezası gelmesi bekleniyor.