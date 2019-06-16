Fenerbahçe'nin gündemindeki Rondon’a Roma presi
West Bromwich’in yıldızı Solomon Rondon’a Fenerbahçe’nin ardından Roma da talip oldu.İtalyan basını, başkent ekibinin Venezuelalı golcü için görüşmelere başladığını yazdı. 29 yaşındaki Rondon geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Newcastle'da 11 gol kaydetti.
İtalyan basını, başkent ekibinin Venezuelalı golcü için görüşmelere başladığını yazdı. 29 yaşındaki Rondon geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Newcastle'da 11 gol kaydetti.
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FFP anlaşmasına uymadığı için UEFA Yargı Dairesi'ne sevk edilen Fenerbahçe ile ilgili kararın önümüzdeki hafta cuma günü açıklanacağı belirtildi. Kanarya'ya transfer ve kadro kısıtlaması cezası gelmesi bekleniyor.
- 16.6.2019
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Dorukhan’a kanca
Toplam 1
Yorum
irfan Liverpool istiyorsa bedavaya bile gitmek isterdim yeter ki oynatsınlar
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Romelu Lukaku Inter'in teklifini kabul etti
Toplam 1
Yorum
mehmet cebeci yessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
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İşte Trabzonspor sevgisi
Toplam 1
Yorum
Akrep61 Bunlar sporda güzel şeyler genclere spor sevgisini aşılamalıyız.Bu gçrevi en iyi yapan trabzonspor kulübü ins güzel şeyler olur.
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