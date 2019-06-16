Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Fejsa defansa kalkan!

Fenerbahçe'nin 3 yıllığına söz kestiği ön libero Ljubomir Fejsa için Portekiz TVi24'ün spor yorumcusu Luis Aguilar olumlu ifadeler kullandı. Aguilar, "Fejsa, Benfica'da ilk senesinde çok sakatlıklarla boğuştu. Yeni teknik direktör Lage'nin göreve gelmesiyle ilk 11'deki yerini kaybetti. Ancak defans hattındaki arkadaşlarına mükemmel katkı sağlıyor" diye konuştu. Aguilar, Fejsa'nın tekniği çok iyi olmasa da paslarının çok etkili olduğunu da belirterek, "Topu geriden almada çok iyidir. Oyunu basit yönüyle oynamayı seviyor" yorumunu yaptı. 30 yaşındaki Fejsa, 2014 yılının Haziran ayında çapraz bağlarından yaşadığı sakatlık nedeniyle 9 ay sahalardan uzak kalmıştı. Fenerbahçe'nin Fejsa'nın transferini önümüzdeki günlerde KAP'a bildirmesi bekleniyor.



RECORD: İMZAYI ATTI. BENFİCA 3 MİLYON EURO ALACAK

Portekiz'in Record gazetesi, Fenerbahçe'nin Ljubomir Fejsa transferini bitirdiğini yazdı. Sırp ön liberonun, sarı-lacivertli kulüple 3 yıllık sözleşme imzaladığı, Benfica'nın yaklaşık 3 milyon euro bonservis bedeli alacağı belirtildi. Transferin aradaki küçük pürüzlerin halledilmesinin ardından resmen açıklanacağı kaydedildi. 2013'te Olympiakos'tan 4.5 milyon euro karşılığında Benfica'ya gelen Fejsa, Benfica'da 13 kupa kazandı.

1.83 boyundaki Fejsa, geçen sezon Benfica'da 33 maçta oynadı.



VOLKAN 1 YIL DAHA KALSIN!

Sözleşmesi biten Volkan Demirel'in geleceği belirsizliğini korurken, tecrübeli file bekçisine Emre Belözoğlu'ndan destek geldi. Fenerbahçe'ye geri dönmeye hazırlanan 38 yaşındaki yıldızın, yöneticilere, "Volkan tanıdığım en iyi Fenerbahçelidir. Takıma çok faydası olur. Kalması bence yerinde olur" dediği ifade edildi.