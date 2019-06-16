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16 Haziran 2019, Pazar
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Fenerbahçeli flörtte!

Fenerbahçeli Skrtel flörtte!

'de gelişmesi yaşanıyor. Sarı-lacivertli kulüpteki sözleşmesi biten ve yeni anlaşma için görüşmelerin yapıldığı Skrtel hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı.

34 yaşındaki Slovak stoperin ile masaya oturup anlaşma sağladığı ileri sürüldü. Hatta 2 yıllık imza atacağı kaydedildi. 'in menajeri " ile görüşmeler sürüyor. Ama net bir şey yok" demişti.

CİVAN SEÇMELERDE
Hakkarİ'de 'Fener ol' kampanyası için sattığı formalarıyla adını duyuran Civan Çapraz (13), bugün yapılacak Fenerbahçe altyapı seçmelerine katılacak. Dün İstanbul'a gelen minik Fenerbahçeli, derslerinde de çok başarılı olduğu belirtilip "Tek hayalim F.Bahçe'de oynamak" diye konuştu.

HAS TOPRAĞA VERİLDİ
Hayatını kaybeden eski F.Bahçeli sporcu Şeref Has toprağa verildi. Has için önce Dereağzı Tesisleri'nde tören düzenlendi. Sonra Bebek Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeniköy Aile Kabristanlığı'nda defnedildi.

KARADAYI VEFAT ETTİ
Eski Fenerbahçe yöneticilerinden, gazeteci-yazar Eyüp Karadayı 85 yaşında vefat etti. Kulüpten yapılan açıklamada, merhum için taziye mesajı yayınlandı. Karadayı'nın cenazesi, bugün Üsküdar'daki Şakirin Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

  1. 16.6.2019
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