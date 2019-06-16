Fenerbahçe'den sağlam transfer!

Sarı-lacivertli kulübün internet sayfasından, "Kulübümüz, Almanya ekibi VfL Wolfsburg II'de forma giyen ve sözleşmesi sona ermekte olan Murat Sağlam ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı. 21 yaşındaki oyuncuya sarı lacivertli forma altında başarılar dileriz" açıklaması yapıldı.



Almanya'da? doğan Murat Sağlam sağ bek ve orta sa hada forma giyi yor. 1.75 bo yundaki futbolcu, geçtiğimiz sezon Wolfsburg II takımı ile Regionalliga Nord'da (4. Lig) 25 maçta 6 gol atarken, 4 asist yaptı. Türkiye U18, U19 ve U21 milli takımlarında toplam 12 kez görev yapan Sağlam, 1.75 boyunda.



Murat Sağlam, sportif direktör Damien Comolli'nin yanında kendisini Fenerbahçeli yapan sözleşmeyi imzaladı.



ÇOK YÖNLÜ OYUNCU

Murat Sağlam, Wolfsburg'un Almanya 4. Lig Kuzey Bölgesi Grubun'da yer alan 2. takımında son iki sezonda orta sahada görev yaptı. Çok yönlü bir oyuncu. Sağ bek ve orta sahanın her bölgesinden oynayabiliyor. Hem gol atma hem de asist özelliği ise bir başka artısı. Tek soru işareti olan konu ise, 21 yaşında olmasına karşın neden Wolfsburg A takımına alınmadığı. Umarım bu konu iyice araştırılmıştır. Ancak şans verilirse kendini gösterecek yetenekleri olduğunu düşünüyorum.



MİNİ YORUM

Hüseyin ÖZKÖK