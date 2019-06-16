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16 Haziran 2019, Pazar
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’den Ribery atağı

Fenerbahçe’den Ribery atağı

çok büyük düşünen , 'ın da istediği 'nin işini bitirerek yılın çalımını atmak istiyor. 36 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu, Comolli ile Marsilya’da görüştü.

çok büyük düşünen , 'ın da istediği 'nin işini bitirerek yılın çalımını atmak istiyor. Kolarov, Konoplyanka ve Fejsa gibi dünya yıldızları ile prensipte anlaşan Kanarya, ile yollarını ayıran 36 yaşındaki kanat oyuncusuna da kancayı attı.

Ribery'nin menajeri Migliaccio, sportif direktör Comolli ile Marsilya'da bir araya geldi. Görüşmeye katılan Fransız futbolcu da Comolli'ye 2 yıl daha futbol oynamak istediğini söyledi.

Comolli ise 'de şartların değiştiğini, çok yüksek maaşlar beklememesi konusunda Ribery ve menajerini uyardı. 2 senelik sözleşme yapılması karşılığında parayı sorun etmeyen Ribery ile büyük oranda anlaşma sağlandı.

'nın yapılandırma kararı sonrası imza şov yapılacak.

  1. 16.6.2019
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