Fenerbahçe’den Ribery atağı
Transferde çok büyük düşünen Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği Franck Ribery'nin işini bitirerek ezeli rakibine yılın çalımını atmak istiyor. 36 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu, Comolli ile Marsilya’da görüştü.
Transferde çok büyük düşünen Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği Franck Ribery'nin işini bitirerek ezeli rakibine yılın çalımını atmak istiyor. Kolarov, Konoplyanka ve Fejsa gibi dünya yıldızları ile prensipte anlaşan Kanarya, Bayern Münih ile yollarını ayıran 36 yaşındaki kanat oyuncusuna da kancayı attı.
Ribery'nin menajeri Migliaccio, sportif direktör Comolli ile Marsilya'da bir araya geldi. Görüşmeye katılan Fransız futbolcu da Comolli'ye 2 yıl daha futbol oynamak istediğini söyledi.
Comolli ise Türkiye'de şartların değiştiğini, çok yüksek maaşlar beklememesi konusunda Ribery ve menajerini uyardı. 2 senelik sözleşme yapılması karşılığında parayı sorun etmeyen Ribery ile büyük oranda anlaşma sağlandı.
UEFA'nın yapılandırma kararı sonrası imza şov yapılacak.
- 16.6.2019
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Dorukhan’a kanca
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Yorum
irfan Liverpool istiyorsa bedavaya bile gitmek isterdim yeter ki oynatsınlar
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Romelu Lukaku Inter'in teklifini kabul etti
Toplam 1
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mehmet cebeci yessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
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İşte Trabzonspor sevgisi
Toplam 1
Yorum
Akrep61 Bunlar sporda güzel şeyler genclere spor sevgisini aşılamalıyız.Bu gçrevi en iyi yapan trabzonspor kulübü ins güzel şeyler olur.
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