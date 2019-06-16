Fenerbahçe’den Ribery atağı

Transferde çok büyük düşünen Fenerbahçe, Galatasaray'ın da istediği Franck Ribery'nin işini bitirerek ezeli rakibine yılın çalımını atmak istiyor. Kolarov, Konoplyanka ve Fejsa gibi dünya yıldızları ile prensipte anlaşan Kanarya, Bayern Münih ile yollarını ayıran 36 yaşındaki kanat oyuncusuna da kancayı attı.

Ribery'nin menajeri Migliaccio, sportif direktör Comolli ile Marsilya'da bir araya geldi. Görüşmeye katılan Fransız futbolcu da Comolli'ye 2 yıl daha futbol oynamak istediğini söyledi.

Comolli ise Türkiye'de şartların değiştiğini, çok yüksek maaşlar beklememesi konusunda Ribery ve menajerini uyardı. 2 senelik sözleşme yapılması karşılığında parayı sorun etmeyen Ribery ile büyük oranda anlaşma sağlandı.

UEFA'nın yapılandırma kararı sonrası imza şov yapılacak.