Fenerbahçe'de tek hedef şampiyonluk
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal camiaya umut aşıladı. Yanal, ''Seneye mutlaka şampiyon olmak istediklerini, transferlerin de bu hedefe uygun olacağını söyledi.''
Sarı-lacivertli teknik adam, "Yönetim gerekli çalışmaları yürütüyor. Her şey iyi gidiyor" diyerek gelişmelerin olumlu olduğunu belirtti.
YILDIZ KIZLAR TV'DE ANLATTI
Türkiye? Şampiyonu olan Yıldız Kız Voleybol Takımı, Fenerbahçe Televizyonu'nda yayınlanan "Güncel" programına konuk oldu. Şampiyonluğun hikayesinin anlatıldığı program, renkli görüntülere sahne oldu.
- 16.6.2019
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Dorukhan’a kanca
Toplam 1
Yorum
irfan Liverpool istiyorsa bedavaya bile gitmek isterdim yeter ki oynatsınlar
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Romelu Lukaku Inter'in teklifini kabul etti
Toplam 1
Yorum
mehmet cebeci yessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
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İşte Trabzonspor sevgisi
Toplam 1
Yorum
Akrep61 Bunlar sporda güzel şeyler genclere spor sevgisini aşılamalıyız.Bu gçrevi en iyi yapan trabzonspor kulübü ins güzel şeyler olur.
Fenerbahçe'de tek hedef şampiyonluk haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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