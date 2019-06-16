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16 Haziran 2019, Pazar
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'de tek hedef şampiyonluk

Fenerbahçe'de tek hedef şampiyonluk

'de teknik direktör camiaya umut aşıladı. Yanal, ''Seneye mutlaka şampiyon olmak istediklerini, transferlerin de bu hedefe uygun olacağını söyledi.''

Sarı-lacivertli teknik adam, "Yönetim gerekli çalışmaları yürütüyor. Her şey iyi gidiyor" diyerek gelişmelerin olumlu olduğunu belirtti.

YILDIZ KIZLAR TV'DE ANLATTI
? Şampiyonu olan Yıldız Kız Voleybol Takımı, Televizyonu'nda yayınlanan "Güncel" programına konuk oldu. Şampiyonluğun hikayesinin anlatıldığı program, renkli görüntülere sahne oldu.

  1. 16.6.2019
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