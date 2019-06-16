Fenerbahçe'de tek hedef şampiyonluk

Sarı-lacivertli teknik adam, "Yönetim gerekli çalışmaları yürütüyor. Her şey iyi gidiyor" diyerek gelişmelerin olumlu olduğunu belirtti.



YILDIZ KIZLAR TV'DE ANLATTI

Türkiye? Şampiyonu olan Yıldız Kız Voleybol Takımı, Fenerbahçe Televizyonu'nda yayınlanan "Güncel" programına konuk oldu. Şampiyonluğun hikayesinin anlatıldığı program, renkli görüntülere sahne oldu.