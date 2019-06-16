Fenerbahçe'de 2 kongre birden

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek tüzük değişikliği kongresi, saat 10.00'da; 2018 yılı mali genel kurulu ise saat 13.00'te başlayacak. Mali kongrede Aziz Yıldırım'ın başkanlık yaptığı 1 Ocak-4 Haziran 2018 ile mevcut başkan Ali Koç'un görevde bulunduğu 5 Haziran-31 Aralık 2018 dönemleri ayrı ayrı ibraya sunulacak, 2019 yılı bütçesi de oylanacak. Kongreye eski başkan Aziz Yıldırım'ın da katılabileceği ifade edildi.



FENER OL'DAN 17 MİLYON EURO GELDİ

Fener Ol kampanyasından şu ana kadar ne kadar para toplandığı başkan Ali Koç'un açıklamasıyla ortaya çıktı. Koç, geçtiğimiz gün düzenlenen gecede, "450 milyon lira hedefimiz vardı. Şu ana kadar yüzde 25'ini geçtik" demişti. Bu rakam yaklaşık 112.5 milyon lira yapıyor. Euro karşılığı ise 17 milyon euro'nun biraz üstünde...