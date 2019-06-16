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16 Haziran 2019, Pazar
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'de 2 kongre birden

Fenerbahçe'de 2 kongre birden

Kulübü'nde mevcut tüzüğün bazı maddelerinde değişikliğe ilişkin olağanüstü genel kurul ile olağan mali genel kurul toplantıları bugün yapılacak...

Ülker Stadı'nda gerçekleştirilecek tüzük değişikliği kongresi, saat 10.00'da; 2018 yılı mali genel kurulu ise saat 13.00'te başlayacak. Mali kongrede 'ın başkanlık yaptığı 1 Ocak-4 Haziran 2018 ile mevcut başkan 'un görevde bulunduğu 5 Haziran-31 Aralık 2018 dönemleri ayrı ayrı ibraya sunulacak, 2019 yılı bütçesi de oylanacak. Kongreye eski başkan Aziz Yıldırım'ın da katılabileceği ifade edildi.

FENER OL'DAN 17 MİLYON EURO GELDİ
Fener Ol kampanyasından şu ana kadar ne kadar para toplandığı başkan Ali Koç'un açıklamasıyla ortaya çıktı. Koç, geçtiğimiz gün düzenlenen gecede, "450 milyon lira hedefimiz vardı. Şu ana kadar yüzde 25'ini geçtik" demişti. Bu rakam yaklaşık 112.5 milyon lira yapıyor. Euro karşılığı ise 17 milyon euro'nun biraz üstünde...

  1. 16.6.2019
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