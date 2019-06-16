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16 Haziran 2019, Pazar
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eşitledi

Fenerbahçe eşitledi

, büyük çekişmeye sahne olan final serisinin 4. maçında ’i ’lik skorla mağlup etti.Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisinin 4. maçında Fenerbahçe, Anadolu Efes'i 82-73 yenerek seriyi 2-2'ye getirdi.

Karşılaşmaya iyi başlayan sarı-lacivertliler, etkili hücumlarla ilk çeyreği 25-15 önde geçti. İkinci periyotta oyunda dengeyi kuran Efes, farkı bir ara 3'e kadar indirse de devre 42-37'lik üstünlüğüyle geçildi.

KANARYA BIRAKMADI
Karşılaşmanın üçüncü periyotunda iki takım da oyun içinde gitgeller yaşarken; Kanarya, 62-57'lik üstünlükle final periyotuna gitti. Son periyotta iki takım da öne geçerken; mücadelenin son anlarında ön plana çıkan Melih, 72- 72'den sonra bulduğu sayılarla takımına 'lük galibiyeti getirdi. Serinin 5. maçı yarın Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.

OBRA İDDİALI
Fener'in baş antrenörü galibiyetin ardından, "Her zaman olduğu gibi önümüzdeki maçı da kazanmak için çok çalışacağız ve dış sahada galibiyet için oynayacağız" dedi.

KAPTAN MAÇI ALDI
Son iki maçta 18'de 0 saha içi isabetiyle oynayan , galibiyeti getiren isim oldu. Sarı-lacivertli ekibin kaptanı, maçın son anlarında bulduğu iki üçlükle serideki kötü gidişatına son verirken; 12 sayıyla da galibiyetin mimarı oldu.


  1. 16.6.2019
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