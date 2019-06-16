Fenerbahçe eşitledi
Fenerbahçe, büyük çekişmeye sahne olan final serisinin 4. maçında Anadolu Efes’i 82-73’lik skorla mağlup etti.Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi final serisinin 4. maçında Fenerbahçe, Anadolu Efes'i 82-73 yenerek seriyi 2-2'ye getirdi.
Karşılaşmaya iyi başlayan sarı-lacivertliler, etkili hücumlarla ilk çeyreği 25-15 önde geçti. İkinci periyotta oyunda dengeyi kuran Efes, farkı bir ara 3'e kadar indirse de devre 42-37'lik Fenerbahçe üstünlüğüyle geçildi.
KANARYA BIRAKMADI
Karşılaşmanın üçüncü periyotunda iki takım da oyun içinde gitgeller yaşarken; Kanarya, 62-57'lik üstünlükle final periyotuna gitti. Son periyotta iki takım da öne geçerken; mücadelenin son anlarında ön plana çıkan Melih, 72- 72'den sonra bulduğu sayılarla takımına 82-73'lük galibiyeti getirdi. Serinin 5. maçı yarın Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.
OBRA İDDİALI
Fener'in baş antrenörü Zeljko Obradovic galibiyetin ardından, "Her zaman olduğu gibi önümüzdeki maçı da kazanmak için çok çalışacağız ve dış sahada galibiyet için oynayacağız" dedi.
KAPTAN MAÇI ALDI
Son iki maçta 18'de 0 saha içi isabetiyle oynayan Melih Mahmutoğlu, galibiyeti getiren isim oldu. Sarı-lacivertli ekibin kaptanı, maçın son anlarında bulduğu iki üçlükle serideki kötü gidişatına son verirken; 12 sayıyla da galibiyetin mimarı oldu.
- 16.6.2019
-
Dorukhan’a kanca
Toplam 1
Yorum
irfan Liverpool istiyorsa bedavaya bile gitmek isterdim yeter ki oynatsınlar
-
Romelu Lukaku Inter'in teklifini kabul etti
Toplam 1
Yorum
mehmet cebeci yessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
-
İşte Trabzonspor sevgisi
Toplam 1
Yorum
Akrep61 Bunlar sporda güzel şeyler genclere spor sevgisini aşılamalıyız.Bu gçrevi en iyi yapan trabzonspor kulübü ins güzel şeyler olur.
Fenerbahçe eşitledi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.