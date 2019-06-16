Fenerbahçe eşitledi

Karşılaşmaya iyi başlayan sarı-lacivertliler, etkili hücumlarla ilk çeyreği 25-15 önde geçti. İkinci periyotta oyunda dengeyi kuran Efes, farkı bir ara 3'e kadar indirse de devre 42-37'lik Fenerbahçe üstünlüğüyle geçildi.



KANARYA BIRAKMADI

Karşılaşmanın üçüncü periyotunda iki takım da oyun içinde gitgeller yaşarken; Kanarya, 62-57'lik üstünlükle final periyotuna gitti. Son periyotta iki takım da öne geçerken; mücadelenin son anlarında ön plana çıkan Melih, 72- 72'den sonra bulduğu sayılarla takımına 82-73'lük galibiyeti getirdi. Serinin 5. maçı yarın Efes'in ev sahipliğinde Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak.



OBRA İDDİALI

Fener'in baş antrenörü Zeljko Obradovic galibiyetin ardından, "Her zaman olduğu gibi önümüzdeki maçı da kazanmak için çok çalışacağız ve dış sahada galibiyet için oynayacağız" dedi.



KAPTAN MAÇI ALDI

Son iki maçta 18'de 0 saha içi isabetiyle oynayan Melih Mahmutoğlu, galibiyeti getiren isim oldu. Sarı-lacivertli ekibin kaptanı, maçın son anlarında bulduğu iki üçlükle serideki kötü gidişatına son verirken; 12 sayıyla da galibiyetin mimarı oldu.



