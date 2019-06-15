Soldado Levante’ye - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
15 Haziran 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Soldado Levante’ye

Levante’ye

Soldado Levante’ye

ile sözleşmesi biten Roberto 'ya Levante talip oldu.

ile sözleşmesi biten Roberto 'ya Levante talip oldu. İspanyol ekibinin, 34 yaşındaki forvet için ilk temasta bulunduğu ve ekonomik şartları soruşturduğu kaydedildi. Soldado ile Getafe'nin de ilgilendiği belirtilmişti. Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe'de bu sezon 7 gol atarken, 6 tane de asist üretti.

  1. 15.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Soldado Levante’ye haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN