Soldado Levante’ye
Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Roberto Soldado'ya Levante talip oldu.
Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Roberto Soldado'ya Levante talip oldu. İspanyol ekibinin, 34 yaşındaki forvet için ilk temasta bulunduğu ve ekonomik şartları soruşturduğu kaydedildi. Soldado ile Getafe'nin de ilgilendiği belirtilmişti. Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe'de bu sezon 7 gol atarken, 6 tane de asist üretti.
- 15.6.2019
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Trabzonspor'da Adebayor heyecanı
Toplam 3
Yorum
arif tıpkı cardozo gibi, alınırsa faydalı olur bence, bu tip forvetler durarak gol atar..
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Aras’tan yönetime: Kalıyorum
Toplam 1
Yorum
md ne olduğu belli olmayan futbolcularla 4 veya 5 yıllık anlaşma yaparsanız böyle olur
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Abdurrahim Albayrak hastalandı
Toplam 2
Yorum
akrep Geçmiş olsun Allah acil şifalar versin gerçek GS li
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