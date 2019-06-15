Soldado Levante’ye

Fenerbahçe ile sözleşmesi biten Roberto Soldado'ya Levante talip oldu. İspanyol ekibinin, 34 yaşındaki forvet için ilk temasta bulunduğu ve ekonomik şartları soruşturduğu kaydedildi. Soldado ile Getafe'nin de ilgilendiği belirtilmişti. Tecrübeli oyuncu, Fenerbahçe'de bu sezon 7 gol atarken, 6 tane de asist üretti.