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15 Haziran 2019, Cumartesi
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Radu yedek!

Radu yedek!

'nun bedelsiz olarak takımdan göndereceği belirtilen 'nun en ciddi talibinin olduğu ifade edilmişti.

'nun bedelsiz olarak takımdan göndereceği belirtilen 'nun en ciddi talibinin olduğu ifade edilmişti. Yönetimin, 32 yaşındaki Rumen stoperi yedek listede tuttuğu belirlendi. 2008'den beri Lazio'da oynayan Radu, stoperin yanı sıra sol bekte de forma giyebiliyor.

  1. 15.6.2019
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