Radu yedek!
Lazio'nun bedelsiz olarak takımdan göndereceği belirtilen Stefan Radu'nun en ciddi talibinin Fenerbahçe olduğu ifade edilmişti.
Lazio'nun bedelsiz olarak takımdan göndereceği belirtilen Stefan Radu'nun en ciddi talibinin Fenerbahçe olduğu ifade edilmişti. Yönetimin, 32 yaşındaki Rumen stoperi yedek listede tuttuğu belirlendi. 2008'den beri Lazio'da oynayan Radu, stoperin yanı sıra sol bekte de forma giyebiliyor.
- 15.6.2019
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Toplam 3
Yorum
arif tıpkı cardozo gibi, alınırsa faydalı olur bence, bu tip forvetler durarak gol atar..
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Toplam 1
Yorum
md ne olduğu belli olmayan futbolcularla 4 veya 5 yıllık anlaşma yaparsanız böyle olur
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Toplam 2
Yorum
akrep Geçmiş olsun Allah acil şifalar versin gerçek GS li
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