Radu yedek!

Lazio'nun bedelsiz olarak takımdan göndereceği belirtilen Stefan Radu'nun en ciddi talibinin Fenerbahçe olduğu ifade edilmişti. Yönetimin, 32 yaşındaki Rumen stoperi yedek listede tuttuğu belirlendi. 2008'den beri Lazio'da oynayan Radu, stoperin yanı sıra sol bekte de forma giyebiliyor.