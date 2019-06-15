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15 Haziran 2019, Cumartesi
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Herkes kazandı

Herkes kazandı

’ kampanyasına destek amacıyla düzenlenen ‘F.Bahçe ’ yayınına katılan F.Bahçeliler de çekilişe katılıp çeşitli ödüllerin sahibi oldu.

'de bağış kampanyası devam ediyor... '' kampanyasına destek olmak amacıyla düzenlenen 'Fenerbahçe ' yayınına katılan sarı-lacivertli taraftarlar, kulüplerine ekonomik anlamda destek vermeyi sürdürdüler. Star TV'de düzenlenen ve FB TV'den de yayınlanan geceye sarı-lacivertli camianın spor ve sanat alanında tanınmış isimleri de yer aldı. Başkan , canlı yayında destek kampanyası ile ilgili şu bilgileri verdi:

HEDEF 450 MİLYON TL
"Şanslıyız ki Fenerbahçeliyiz. F.Bahçe demek; maddi ve manevi anlamda büyük fedakarlık demektir. Maddi anlamda sıkıntılı günler geçiriyoruz. Çorbada herkesin tuzu olacak dedik, sağ olsunlar bizi mahcup etmediler. 400-450 milyon TL hedef koyduk, bunun %25'ini yakaladık. Daha gidecek çok yolumuz var. Kampanya 4 Nisan 2020'ye kadar sürecek. Burada emeği geçen herkese, taraftarlarımıza teşükkür ediyoruz. Şanslı bir camianın şanslı bir başkanıyım."

NEFER OLACAĞIM
Fenerbahçe ile 1 yıllık anlaşma yaptığı iddia edilen , 'F.Bahçe WinWin' yayınına telefonla bağlanarak "Bugün (dün) bazı şeyler konuşuldu. Biz de Ali Koç ve Semih Özsoy ile görüştük. Yollarımız tekrar kesişirse F.Bahçe'nin bir neferi olacağım" dedi. Başkan Ali Koç da, "Emre ile görüşüyoruz. Emre Belözoğlu ile ilgili hayallerimiz, düşüncelerimiz var.Bilhassa hocamızın da isteği doğrultusunda kafamızda bir misyon var Emre Belözoğlu için. Güzel bir sezona hazırlık olun" diye konuştu

  1. 15.6.2019
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