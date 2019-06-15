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15 Haziran 2019, Cumartesi
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transferini resmen duyurdu!

Fenerbahçe Murat Sağlam transferini resmen duyurdu!

'la anlaşma sağlayamayan ardından 'yle anlaşan Wolfsburg'lu milli futbolcu sağlık kontrolünden geçti. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada genç futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:

"Kulübümüz, Almanya ekibi VfL Wolfsburg II'de forma giyen ve sözleşmesi sona ermekte olan ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı.

21 yaşındaki oyuncuya sarı lacivertli forma altında başarılar dileriz. "

INSTAGRAM'DAN FENERBAHÇE'Yİ TAKİBE ALMIŞTI

Trabzonsporla anlaşamaması sonrası İstanbul'a gelen Murat Sağlam, sarı lacivertli kulüple görüşmeden önce Kanarya'yı Instagram hesabından takip etmişti.

MURAT SAĞLAM KİMDİR?

için sağlık kontrolünden geçen Murat Sağlam, geçtiğimiz sezon Wolfsburg II takımında 25 maçta 6 gol atarken, 4 asist yaptı. Sezon boyunca tüm kulvarlarda 27 maçta 6 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Murat Sağlam, aynı zamanda Türkiye U18, U19 ve U21 milli takım formalarını da giydi. Şu anda TürkiyeU21 milli takım formasını giyen Murat Sağlam, 1.75 boyunda.

  1. 15.06.2019
  2. Güncelleme: 15.06.2019 15:33
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