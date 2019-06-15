Fenerbahçe Murat Sağlam transferini resmen duyurdu!
Trabzonspor'la anlaşma sağlayamayan ardından Fenerbahçe'yle anlaşan Wolfsburg'lu milli futbolcu Murat Sağlam sağlık kontrolünden geçti. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada genç futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
İŞTE FENERBAHÇE'DEN YAPILAN AÇIKLAMA:
"Kulübümüz, Almanya ekibi VfL Wolfsburg II'de forma giyen ve sözleşmesi sona ermekte olan Murat Sağlam ile 3+1 yıllık anlaşma sağladı.
21 yaşındaki oyuncuya sarı lacivertli forma altında başarılar dileriz. "
INSTAGRAM'DAN FENERBAHÇE'Yİ TAKİBE ALMIŞTI
Trabzonsporla anlaşamaması sonrası İstanbul'a gelen Murat Sağlam, sarı lacivertli kulüple görüşmeden önce Kanarya'yı Instagram hesabından takip etmişti.
MURAT SAĞLAM KİMDİR?
Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçen Murat Sağlam, geçtiğimiz sezon Wolfsburg II takımında 25 maçta 6 gol atarken, 4 asist yaptı. Sezon boyunca tüm kulvarlarda 27 maçta 6 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Murat Sağlam, aynı zamanda Türkiye U18, U19 ve U21 milli takım formalarını da giydi. Şu anda TürkiyeU21 milli takım formasını giyen Murat Sağlam, 1.75 boyunda.
- 15.06.2019
- Güncelleme: 15.06.2019 15:33
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Dorukhan’a kanca
Toplam 1
Yorum
irfan Liverpool istiyorsa bedavaya bile gitmek isterdim yeter ki oynatsınlar
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Romelu Lukaku Inter'in teklifini kabul etti
Toplam 1
Yorum
mehmet cebeci yessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
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İşte Trabzonspor sevgisi
Toplam 1
Yorum
Akrep61 Bunlar sporda güzel şeyler genclere spor sevgisini aşılamalıyız.Bu gçrevi en iyi yapan trabzonspor kulübü ins güzel şeyler olur.
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