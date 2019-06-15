Borussia Dortmund’dan Eljif Elmas’a karşılık: Kagawa+Ömer+para
Fenerbahçe’nin 19 yaşındaki yeteneği Eljif Elmas’ta ısrarlı olan Borussia Dortmund yeni bir teklifle geldi. Alman kulübü, Makedon futbolcuya karşılık Fenerbahçe’ye 30 yaşındaki Japon yıldızı Kagawa ve 29 yaşındaki Türk stoperi Ömer Toprak’ı takas olarak önerdi.
Alman kulübü, Makedon futbolcu için F.Bahçe'ye son olarak iki yıldızını ve 3 milyon euro para önerdi. Ersun Yanal 'Tamam' derse iş bitecek
- 15.6.2019
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Toplam 3
Yorum
arif tıpkı cardozo gibi, alınırsa faydalı olur bence, bu tip forvetler durarak gol atar..
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Aras’tan yönetime: Kalıyorum
Toplam 1
Yorum
md ne olduğu belli olmayan futbolcularla 4 veya 5 yıllık anlaşma yaparsanız böyle olur
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Abdurrahim Albayrak hastalandı
Toplam 2
Yorum
akrep Geçmiş olsun Allah acil şifalar versin gerçek GS li
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