Borussia Dortmund’dan Eljif Elmas’a karşılık: Kagawa+Ömer+para - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
15 Haziran 2019, Cumartesi
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’dan ’a karşılık: Kagawa+Ömer+para

Borussia Dortmund’dan Eljif Elmas’a karşılık: Kagawa+Ömer+para

’nin 19 yaşındaki yeteneği ’ta ısrarlı olan yeni bir teklifle geldi. Alman kulübü, Makedon futbolcuya karşılık Fenerbahçe’ye 30 yaşındaki Japon yıldızı Kagawa ve 29 yaşındaki Türk stoperi ’ı takas olarak önerdi.

ayrıca 3 milyon euro da nakit vermeye hazır olduğunu bildirdi. Daha önce Eljif için 15 milyon euro isteyen yönetim, Almanların teklifini 'a iletti. Konuyu her yönüyle değerlendirmeye alan Yanal onay verirse dev takas hayata geçecek.

Alman kulübü, Makedon futbolcu için F.Bahçe'ye son olarak iki yıldızını ve 3 milyon euro para önerdi. Ersun Yanal 'Tamam' derse iş bitecek
  1. 15.6.2019
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