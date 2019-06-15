Bilic’in gözü Tolgay’da

West Bromwich'in başına geçen Slaven Bilic'in transferde ilk hedeflerinden birisinin Tolgay Arslan olduğu iddia edildi. Ada kulübünün sportif direktörü Giuliano Terraneo'nun sarı-lacivertli oyuncu için önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ile temasa geçmesinin beklendiği yazıldı. Terraneo'nun bu transferde, Fenerbahçe ile olan ilişkilerini kullanacağı belirtiliyor.