Bilic’in gözü Tolgay’da
West Bromwich'in başına geçen Slaven Bilic'in transferde ilk hedeflerinden birisinin Tolgay Arslan olduğu iddia edildi.
West Bromwich'in başına geçen Slaven Bilic'in transferde ilk hedeflerinden birisinin Tolgay Arslan olduğu iddia edildi. Ada kulübünün sportif direktörü Giuliano Terraneo'nun sarı-lacivertli oyuncu için önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ile temasa geçmesinin beklendiği yazıldı. Terraneo'nun bu transferde, Fenerbahçe ile olan ilişkilerini kullanacağı belirtiliyor.
- 15.6.2019
-
Trabzonspor'da Adebayor heyecanı
Toplam 3
Yorum
arif tıpkı cardozo gibi, alınırsa faydalı olur bence, bu tip forvetler durarak gol atar..
-
Aras’tan yönetime: Kalıyorum
Toplam 1
Yorum
md ne olduğu belli olmayan futbolcularla 4 veya 5 yıllık anlaşma yaparsanız böyle olur
-
Abdurrahim Albayrak hastalandı
Toplam 2
Yorum
akrep Geçmiş olsun Allah acil şifalar versin gerçek GS li
Bilic’in gözü Tolgay’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.