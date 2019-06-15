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15 Haziran 2019, Cumartesi
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Bilic’in gözü Tolgay’da

Bilic’in gözü Tolgay’da

'in başına geçen 'in transferde ilk hedeflerinden birisinin olduğu iddia edildi.

'in başına geçen 'in transferde ilk hedeflerinden birisinin olduğu iddia edildi. Ada kulübünün sportif direktörü Giuliano Terraneo'nun sarı-lacivertli oyuncu için önümüzdeki günlerde ile temasa geçmesinin beklendiği yazıldı. Terraneo'nun bu transferde, Fenerbahçe ile olan ilişkilerini kullanacağı belirtiliyor.

  1. 15.6.2019
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