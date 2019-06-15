Bafe Gomis sarı-lacivert!
Fenerbahçe ile anılan Bafetimbi Gomis dün lacivert şort ve sarı tişört giyince heyecan yaşandı.
Fenerbahçe ile anılan Bafetimbi Gomis dün lacivert şort ve sarı tişört giyince heyecan yaşandı. Ancak Fransız yıldız daha sonra, "Bu sabah eşim bu kombini benim için seçmiş. Giyindikten sonra fark ettim ki bu renkler favori renklerimden farklı. Bu kıyafetlerimi Valbuena'ya mı göndermeliyim? Çünkü kısa şortum ona tam olur gibi" mesajını paylaştı.
- 15.6.2019
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Trabzonspor'da Adebayor heyecanı
Toplam 3
Yorum
arif tıpkı cardozo gibi, alınırsa faydalı olur bence, bu tip forvetler durarak gol atar..
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Aras’tan yönetime: Kalıyorum
Toplam 1
Yorum
md ne olduğu belli olmayan futbolcularla 4 veya 5 yıllık anlaşma yaparsanız böyle olur
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Abdurrahim Albayrak hastalandı
Toplam 2
Yorum
akrep Geçmiş olsun Allah acil şifalar versin gerçek GS li
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