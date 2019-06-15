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15 Haziran 2019, Cumartesi
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Bafe sarı-lacivert!

Bafe Gomis sarı-lacivert!

ile anılan Bafetimbi dün lacivert şort ve sarı tişört giyince heyecan yaşandı.

ile anılan Bafetimbi dün lacivert şort ve sarı tişört giyince heyecan yaşandı. Ancak Fransız yıldız daha sonra, "Bu sabah eşim bu kombini benim için seçmiş. Giyindikten sonra fark ettim ki bu renkler favori renklerimden farklı. Bu kıyafetlerimi Valbuena'ya mı göndermeliyim? Çünkü kısa şortum ona tam olur gibi" mesajını paylaştı.

  1. 15.6.2019
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