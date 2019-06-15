Bafe Gomis sarı-lacivert!

Fenerbahçe ile anılan Bafetimbi Gomis dün lacivert şort ve sarı tişört giyince heyecan yaşandı. Ancak Fransız yıldız daha sonra, "Bu sabah eşim bu kombini benim için seçmiş. Giyindikten sonra fark ettim ki bu renkler favori renklerimden farklı. Bu kıyafetlerimi Valbuena'ya mı göndermeliyim? Çünkü kısa şortum ona tam olur gibi" mesajını paylaştı.