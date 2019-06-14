Fenerbahçe'de Martin Skrtel’in aklı karışık

Fenerbahçe'den 2 milyon euro'dan 2 senelik sözleşme isteyen 34 yaşındaki futbolcunun Yunan ekibine de bu talebini ilettiği iddia edildi.



BAŞKAN KOÇ SUNUMA HAZIR

Fenerbahçe'nin pazar günü gerçekleştirilecek olan Mali Genel Kurulu'nda başkan Ali Koç, birçok konuya değinecek. 'Fener Ol' Kampanyası ile ilgili bilgi verecek olan Ali Koç'un transfer çalışmaları, kulübün ekonomik durumuyla alakalı da kulüp üyelerini bilgilendireceği öğrenildi. Ayrıca başkan Koç'un UEFA'daki son durumu da anlatacağı belirtildi.