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14 Haziran 2019, Cuma
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'de ’in aklı karışık

Fenerbahçe'de Martin Skrtel’in aklı karışık

Formasını 3 sezon giydiği ile sözleşmesi sona eren 'in aklı karıştı. Sarı-lacivertlilerin 1.6 milyon euro'dan 1 yıllık sözleşme önerdiği Slovak stoper için da devreye girdi.

'den 2 milyon euro'dan 2 senelik sözleşme isteyen 34 yaşındaki futbolcunun Yunan ekibine de bu talebini ilettiği iddia edildi.

BAŞKAN KOÇ SUNUMA HAZIR
Fenerbahçe'nin pazar günü gerçekleştirilecek olan Mali Genel Kurulu'nda başkan , birçok konuya değinecek. 'Fener Ol' Kampanyası ile ilgili bilgi verecek olan Ali Koç'un transfer çalışmaları, kulübün ekonomik durumuyla alakalı da kulüp üyelerini bilgilendireceği öğrenildi. Ayrıca başkan Koç'un 'daki son durumu da anlatacağı belirtildi.

  1. 14.6.2019
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