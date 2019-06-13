Fenerbahçe'de gündem kongre
Fenerbahçe'de gündem kongre. Olağanüstü? Tüzük Genel Kurul toplantısı ile Olağan Mali Genel Kurul toplantıları için geri sayım başladı. Genel kurul toplantıları Ülker Stadı'nda gerçekleşecek.
Olağanüstü? Tüzük Genel Kurul toplantısı ile Olağan Mali Genel Kurul toplantıları için geri sayım başladı. Pazar günü saat 10.00 ve 13.00'te Ülker Stadı'nda yapılacak kongrelere başkan Ali Koç büyük önem veriyor. Tüzükteki değişikliğin yönetimin önünü açacağı belirtiliyor.
ISLA 31 YAŞINA GİRDİ
Fenerbahçe'nin Şilili sağ beki Mauricio Isla, 31 yaşına girdi. Sarı-lacivertli kulüp, resmi twitter adresinden yayınladığı, "Bugün futbolcumuz Mauricio Isla'nın doğum günü. Mutlu yıllar Mauricio!" mesajıyla Isla'nın doğum gününü kutladı. İsla, geçen sezon oynadığı 37 resmi maçta gol atamazken 7 golün asistini yaptı.
- 13.6.2019
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Bruma'dan Galatasaray'a: Beni alın
Toplam 1
Yorum
Yasama GS transferi yapmayı öğrenemedi. Gereksiz adamlara gereksiz paralar veriyor. Umut Meraş'ı geçen yıl almadılar şimdi 10 katına alamıyorlar.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
BİR GALATASARAYLI ALİ 1.4 MİLYAR TL DİĞER RAKİPLERE BAKTIĞIMIZ DA İYİ BİR MEVLA FENER VE BJK NIN ORTALAMA 5-6 MİLYAR TL BORCLARI VAR. 2 YILA 1.4 MİLYARDA KALMAZ.
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Galatasaray'ın borcu açıklandı!
Toplam 3
Yorum
MEHTER GS GERİ GELİYOR BU ADAMI ALACAĞINA MELO YU ALSIN GS DAHA İYİ VE DAHA FAYDALI OLUR. NE İŞ YAPAR BU 31 YAŞINDAKİ DEDE
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