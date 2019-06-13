Fenerbahçe'de gündem kongre

Olağanüstü? Tüzük Genel Kurul toplantısı ile Olağan Mali Genel Kurul toplantıları için geri sayım başladı. Pazar günü saat 10.00 ve 13.00'te Ülker Stadı'nda yapılacak kongrelere başkan Ali Koç büyük önem veriyor. Tüzükteki değişikliğin yönetimin önünü açacağı belirtiliyor.

ISLA 31 YAŞINA GİRDİ

Fenerbahçe'nin Şilili sağ beki Mauricio Isla, 31 yaşına girdi. Sarı-lacivertli kulüp, resmi twitter adresinden yayınladığı, "Bugün futbolcumuz Mauricio Isla'nın doğum günü. Mutlu yıllar Mauricio!" mesajıyla Isla'nın doğum gününü kutladı. İsla, geçen sezon oynadığı 37 resmi maçta gol atamazken 7 golün asistini yaptı.