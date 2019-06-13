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13 Haziran 2019, Perşembe
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'ndan için taziye mesajı

Bakan Kasapoğlu'ndan Şeref Has için taziye mesajı

Gençlik ve , Türk sporu ve 'nin eski futbolcusu ’ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Gençlik ve , Türk sporu ve 'nin eski futbolcusu 'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türk sporu ve Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Şeref Has'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı yayımladı.

, taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Türk futboluna ve Fenerbahçe'ye yıllarca hizmet etmiş Şeref Has'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Fenerbahçe ve 'da büyük hizmetlerde bulunmuş merhum Şeref Has'a Allah'tan rahmet, ailesi, sevenleri ve başta Fenerbahçe camiası olmak üzere tüm ailesine başsağlığı diliyorum."
  1. 14.06.2019
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