Fenerbahçeli Jailson'a 12 milyon euro!
Fenerbahçe'nin Brezilyalı oyuncusu Jailson'a sürpriz bir talip çıktı. Lazio’nun Brezilyalı ön libero için 12 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.
İtalya'dan bir iddia da Jailson için geldi. Lazio'nun orta alanda Lucas Leiva ve Badelj'e alternatif bir isim aradığı ve bu bölge için Jailson'u düşündüğü bildirildi. Başkent ekibinin, 24 yaşındaki Brezilyalı ön libero için 12 milyon euro'luk bütçe hazırladığı ifade edildi. Jailson'un uygun bir teklif gelmesi halinde satışına Fenerbahçe de sıcak bakıyor.
- 12.6.2019
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