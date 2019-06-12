Fenerbahçeli Jailson'a 12 milyon euro!

İtalya'dan bir iddia da Jailson için geldi. Lazio'nun orta alanda Lucas Leiva ve Badelj'e alternatif bir isim aradığı ve bu bölge için Jailson'u düşündüğü bildirildi. Başkent ekibinin, 24 yaşındaki Brezilyalı ön libero için 12 milyon euro'luk bütçe hazırladığı ifade edildi. Jailson'un uygun bir teklif gelmesi halinde satışına Fenerbahçe de sıcak bakıyor.