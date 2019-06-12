Fenerbahçeli Jailson'a 12 milyon euro!
12 Haziran 2019, Çarşamba
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Fenerbahçeli Jailson'a 12 milyon euro!

Fenerbahçeli Jailson'a 12 milyon euro!

'nin oyuncusu Jailson'a sürpriz bir talip çıktı. ’nun Brezilyalı ön libero için 12 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi.

'dan bir iddia da Jailson için geldi. 'nun orta alanda Lucas Leiva ve Badelj'e alternatif bir isim aradığı ve bu bölge için Jailson'u düşündüğü bildirildi. Başkent ekibinin, 24 yaşındaki ön libero için 12 milyon euro'luk bütçe hazırladığı ifade edildi. Jailson'un uygun bir teklif gelmesi halinde satışına de sıcak bakıyor.

  1. 12.6.2019
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