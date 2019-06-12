Fenerbahçe Şener'in yerini o isimle dolduracak!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sözleşmesi biten Şener Özbayraklı'nın yerine Youssouf Sabaly'yi gündeme aldı... Habertürk sitesinde yer alan habere göre sarı-lacivertliler, Bordeaux tarafından gözden çıkarılan Senegalli oyuncu için temasa geçti. 26 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifinin gündemde olduğu ifade edildi. Beşiktaş'ın da Sabaly transferi için devrede olduğu iddia ediliyor.



PSG'DE YETİŞTİ

İtalyan kulübü Napoli'den de teklif alan Sabaly, sağ ve sol bekte görev yapabiliyor... Bu sezon toplam 31 maçta oynayan ve 3 asist yapan Senegalli'nin teknik heyetin gelecek planlamasında yer almadığı ifade edildi. PSG'nin altyapısından yetişen Sabaly, Temmuz 2017'de 4 milyon euro bonservis bedeliyle Bordeaux'ya transfer olmuştu. Kulübüyle 2021'e kadar kontratı olan oyuncunun piyasa değeri 10 milyon euro.

BUFFON'DA ÇİFTE RAKİP

Porto, Fenerbahçe'nin ilgilendiği Gianluigi Buffon'a da talip oldu. Portekiz ekibinin, 41 yaşındaki file bekçisini kalp krizi geçiren Iker Casillas'ın yerine düşündüğü bildirildi. Öte yandan Parma da Buffon için devreye girdi.



ZE LUİS PORTO'YA

Fenerbahçe'nin gündemindeki Ze Luis, Porto'ya gidiyor. O Jogo, Porto'nun 28 yaşındaki Yeşil Burun Adalı forveti ikna ettiğini belirtirken, 10 milyon euro isteyen Spartak Moskova'ya ise 8 milyon euro teklif edildiği yazıldı.



ZAPATA 2-3 YILLIK İSTİYOR

Defansa gündemde olan Cristian Zapata'nın menajeri Ivan Cordoba konuştu. Cordoba, "Bazı kulüplerle görüşüyoruz. Umarım 2-3 yıl daha oynayabileceği bir kulüp bulacak ve önemli şeyler için savaşacak" dedi.



SİVASSPOR'LA OYNAYACAK

Sarı-lacivertliler, yeni sezon öncesi Sivasspor ile Cumhuriyet Kupası'nda karşılaşacak. 10 Ağustos Cumartesi günü 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maçın saati daha sonra belli olacak. Mücadele ücretsiz izlenecek.