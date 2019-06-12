Fenerbahçe Sasha transferi için görüşmelere başladı!
Brezilya basınında yer alan haberde; ocak ayında Eduardo Sasha’yı bırakmayan Santos’ta maddi sıkıntı nedeniyle durumun değiştiği kaydedildi. Fenerbahçe'nin Sasha transferi için görüşmelere başladığı kaydedildi.
27 yaşındaki oyuncunun, Uribe geldikten sonra ikinci plana düştüğü vurgulanırken, Fenerbahçe'nin tekrar görüşmelere başladığı aktarıldı. Transfer için bonservis rakamı belirtilmezken, oyuncunun haklarının üçüncü partide olduğu ve bunun için 500 bin dolar ödenmesi gerektiği hatırlatıldı. Kanatta ve forvet arkasında görev yapan Sasha bu sezon Brezilya Ligi'nde 7 maçta 4 gole imza attı.
Sasha, kariyerinde 155 maçta 25 gol, 11 asist üretti?.
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