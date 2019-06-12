Ersun Yanal istifa iddialarına yanıt verdi!
12 Haziran 2019, Çarşamba
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istifa iddialarına yanıt verdi!

Ersun Yanal istifa iddialarına yanıt verdi!

Dün ortaya atılan iddia ortalığı karıştırdı. ’ın konusundaki anlaşmazlık nedeniyle istifa kararı aldığı ileri sürüldü.

Ancak Habertürk'e konuşan Yanal, "Bu iddialar nereden çıktı anlamıyorum. Bir sıkıntı yok. Yazışmalar yapıldı. Ben listemi 1. sıra, 2. sıra, 3. sıra şeklinde verdim. Zaten ortada henüz bir yok. Çalışmalarımız yönetimle uyumlu şekilde sürüyor" dedi.

ASKER TRAŞI!
Liglerin sona ermesiyle vatani görevini yapmamış futbolcular 'bedelli' askerlik için birliklerine teslim oldu. 'den , , , Tolgay ve sözleşmesi biten da bu isimler arasında... 5 oyuncunun asker fotoğrafları geniş yankı uyandırdı. Harun Tekin (), Alper Potuk (), (), Serdar Aziz ve İsmail Köybaşı ise Mamak/'da 21 günlük zorunlu hizmetlerini tamamlayacak.

  1. 12.6.2019
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