Ersun Yanal istifa iddialarına yanıt verdi!
Dün ortaya atılan iddia ortalığı karıştırdı. Sosyal medyada Ersun Yanal’ın transfer konusundaki anlaşmazlık nedeniyle istifa kararı aldığı ileri sürüldü.
Ancak Habertürk'e konuşan Yanal, "Bu iddialar nereden çıktı anlamıyorum. Bir sıkıntı yok. Yazışmalar yapıldı. Ben listemi 1. sıra, 2. sıra, 3. sıra şeklinde verdim. Zaten ortada henüz bir transfer yok. Çalışmalarımız yönetimle uyumlu şekilde sürüyor" dedi.
ASKER TRAŞI!
Liglerin sona ermesiyle vatani görevini yapmamış futbolcular 'bedelli' askerlik için birliklerine teslim oldu. Fenerbahçe'den Alper Potuk, Serdar Aziz, Harun Tekin, Tolgay ve sözleşmesi biten İsmail Köybaşı da bu isimler arasında... 5 oyuncunun asker fotoğrafları sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Harun Tekin (Sakarya), Alper Potuk (Burdur), Tolgay Arslan (Çorum), Serdar Aziz ve İsmail Köybaşı ise Mamak/Ankara'da 21 günlük zorunlu hizmetlerini tamamlayacak.
- 12.6.2019
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