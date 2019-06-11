Miha Zajc attı Slovenya güldü – Fotomaç – 11 Haziran 2019
11 Haziran 2019, Salı
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Miha Zajc attı Slovenya güldü

Miha Zajc attı Slovenya güldü

EURO G Grubu'nda mücadele eden Slovenya, 'yı 5-0 yenip gruptaki alırken gollerin birini kaydetti.

EURO G Grubu'nda mücadele eden Slovenya, 'yı 5-0 yenip gruptaki alırken gollerin birini kaydetti. 10 numaralı formayı giyen Zajc, takımının son golünü kaydetti. Diğer golleri Crnigoj (2) ve Josip Ilicic (2) attı.
  1. 11.6.2019
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