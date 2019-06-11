Hasan Ali Kaldırım: Fenerbahçe'ye aidim!
West Ham’ın istediği Hasan Ali Kaldırım, sarı-lacivertli kulüpte bir sezon daha kalmak istediğini belirtip “Kendimi Fenerbahçe’ye ait hissediyorum” dedi.
Fenerbahçe'de bu sezon gösterdiği performans ile beğeni toplayan Hasan Ali Kaldırım, sarı-lacivertli kulüpte devam etme kararı aldı. Hasan Ali, sarı-lacivertli kulüple tekrar şampiyonluk yaşamak istediğini kaydetti. Adı bir çok yabancı kulüple anılan başarılı milli futbolcu, Fenerbahçe'ye çok şey borçlu olduğu için 1 yıl daha olan sözleşmesini sürdürmek istiyor.
West Ham United'ın ilgilendiği Hasan Ali'nin sözleşmesinde '5 milyon euro'ya serbest kalır' maddesine rağmen bu para ödense de gitmek istemeyen Hasan Ali, sarı- lacivertli takıma daha çok katkı sunacağını ifade etti. Sarı-lacivertli taraftarları çok sevdiğini dile getiren tecrübeli sol bek, yurt dışından gelen tekliflerin kendisi için gurur verici olduğunu da söyleyip "Kendimi Fenerbahçe'ye ait hissediyorum" diye konuştu.
- 11.6.2019
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