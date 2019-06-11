Fener'de kaleciler beklemede – Fotomaç – 11 Haziran 2019
11 Haziran 2019, Salı
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Fener'de kaleciler beklemede

Fener'de kaleciler beklemede

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe 'nın kararı nedeniyle girişimlerini beklemeye aldı. Özellikle konusunda belirsizlik devam ederken UEFA'nın vereceği belirleyici olacak.

transferi konusunda da çalışmalarını sürdüren sarı-lacivertlilerin listedeki isimlerle görüştüğü bildirildi. Bir süre önce adı geçen Buffon konusunda net gelişmeler yaşanmazken, temas kurulan bazı kalecilerin 'nın kararı nedeniyle beklemeye alındığı dile getirildi.
  1. 11.6.2019
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