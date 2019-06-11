Fenerbahçe'nin istediği Krunic’te rakip çok

Fenerbahçe ile adı anılan Empoli'nin 8 numarası Rade Krunic için Milan'ın 8.5 milyon euro teklif ettiği ileri sürüldü. Sırp orta saha oyuncusu için devrede olan takımlar; Atalanta, Fiorentina, İnter, Torino, Sampdoria ve Frankfurt olarak açıklandı.