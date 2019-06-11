Fenerbahçe'nin istediği Krunic’te rakip çok – Fotomaç – 11 Haziran 2019
11 Haziran 2019, Salı
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'nin istediği Krunic’te rakip çok

Fenerbahçe'nin istediği Krunic’te rakip çok

Sezonun kapanmasının ardından transferde hareketli günler yaşayan 'nin gelecek sezon kadrosuna katmayı planladığı Krunic'e birçok kulüp talip oldu.

ile adı anılan Empoli'nin 8 numarası Rade Krunic için Milan'ın 8.5 milyon euro teklif ettiği ileri sürüldü. Sırp orta saha oyuncusu için devrede olan takımlar; Atalanta, , İnter, Torino, Sampdoria ve Frankfurt olarak açıklandı.

  1. 11.6.2019
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