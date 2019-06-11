Fenerbahçe'nin istediği Krunic’te rakip çok
Sezonun kapanmasının ardından transferde hareketli günler yaşayan Fenerbahçe'nin gelecek sezon kadrosuna katmayı planladığı Krunic'e birçok kulüp talip oldu.
Fenerbahçe ile adı anılan Empoli'nin 8 numarası Rade Krunic için Milan'ın 8.5 milyon euro teklif ettiği ileri sürüldü. Sırp orta saha oyuncusu için devrede olan takımlar; Atalanta, Fiorentina, İnter, Torino, Sampdoria ve Frankfurt olarak açıklandı.
- 11.6.2019
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atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
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