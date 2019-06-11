Fenerbahçe'de kadro UEFA’ya bağlı
Başkan Ali Koç, Fenerbahçe dergisindeki yazıda, yapılacak transferlerde UEFA Yargı Dairesi’nden çıkacak kararın belirleyici olacağını ifade etti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe dergisindeki yazısında transferlerin UEFA yargı dairesinin vereceği karara bağlı olduğunu belirtti. "UEFA İnceleme Dairesi'nin verdiği kararda UEFA müsabakalarından men edilmememiz tavsiyesi verilmiştir" diyen başkan, "Umuyoruz ki UEFA Yargı Dairesi de dosyamızı İnceleme Dairesi'nin verdiği tavsiye kararları doğrultusunda değerlendirecektir. UEFA yargı dairesinin vereceği karar, futbol A takımı kadro yapılanmamızda belirleyici bir unsur olacaktır" ifadelerini kullandı. Koç, ayrıca "Değerli taraftarlarımızın bizlere sağladığı sonsuz destek ve aidiyetin önemi de bir kez daha anlaşılıyor" diyerek teşekkür etti.
YENİ YÖNETİME TAM DESTEK
Koç, yeni seçilen TFF yönetimine desteklerini de dile getirdi: "Hayata geçirilecek yapısal reformlarla ciddi bir değişim ve dönüşüm gerekmektedir. Bu bağlamda Fenerbahçe olarak atılacak her doğru adımda kendilerinin yanında ve olduğumuzu bir kez daha belirtiriz."
- 11.6.2019
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ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
Fenerbahçe'de kadro UEFA’ya bağlı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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