Fenerbahçe'de kadro UEFA’ya bağlı – Fotomaç – 11 Haziran 2019
11 Haziran 2019, Salı
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'de kadro ’ya bağlı

Fenerbahçe'de kadro UEFA’ya bağlı

Başkan , dergisindeki yazıda, yapılacak transferlerde Yargı Dairesi’nden çıkacak kararın belirleyici olacağını ifade etti.

Başkanı , Fenerbahçe dergisindeki yazısında transferlerin yargı dairesinin vereceği karara bağlı olduğunu belirtti. "UEFA 'nin verdiği kararda UEFA müsabakalarından men edilmememiz tavsiyesi verilmiştir" diyen başkan, "Umuyoruz ki UEFA Yargı Dairesi de dosyamızı İnceleme Dairesi'nin verdiği tavsiye kararları doğrultusunda değerlendirecektir. UEFA yargı dairesinin vereceği karar, futbol A takımı kadro yapılanmamızda belirleyici bir unsur olacaktır" ifadelerini kullandı. Koç, ayrıca "Değerli taraftarlarımızın bizlere sağladığı sonsuz destek ve aidiyetin önemi de bir kez daha anlaşılıyor" diyerek teşekkür etti.

YENİ YÖNETİME TAM DESTEK
Koç, yeni seçilen yönetimine desteklerini de dile getirdi: "Hayata geçirilecek yapısal reformlarla ciddi bir değişim ve dönüşüm gerekmektedir. Bu bağlamda Fenerbahçe olarak atılacak her doğru adımda kendilerinin yanında ve olduğumuzu bir kez daha belirtiriz."

  1. 11.6.2019
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