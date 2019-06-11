Eljif için Rodri bekleniyor

Fenerbahçe'nin en azından 15 milyon euro gelir elde etmek istediği Eljif Elmas için Atletico Madrid'in Rodri transferi bekleniyor… Bayern ve M.City'nin istediği 22 yaşındaki orta saha oyuncusunun fiyatını 60 milyon euro olarak belirleyen Atletico'nun bu satışı tamamlar tamamlamaz, Fenerbahçe'ye Elif için resmi teklifini göndereceği bildirildi.

BİR İSPANYOL DAHA!

Öte yandan İspanyol basınından El Gol Digital sitesinin haberine göre Sevilla'da teknik direktörü Lopetegui'nin ilk transfer isteği Eljif Elmas oldu. Tecrübeli çalıştırıcı, Eljif'i transfer listesine dahil etti. Birçok kulübün peşinde olduğu Eljif konusunda Sevilla'nın aceleci davranması gerektiği vurgulandı.