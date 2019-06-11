‘Eğer Premier Lig’de olsaydı – Fotomaç – 11 Haziran 2019
11 Haziran 2019, Salı
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‘Eğer ’de olsaydı

‘Eğer Premier Lig’de olsaydı

EURO 2020 grup maçlarını yorumlayan Leicester teknik direktörü 'den övgüyle bahsetti. Rodgers, - Fransa maçı özeti sırasında Hasan Ali'nin performansı için "Benim için sürpriz değildi." dedi.

EURO 2020 grup maçlarını yorumlayan Leicester teknik direktörü 'tan da 'ye övgü geldi. Rodgers, bir TV'de - Fransa maçı özeti sırasında Hasan Ali'nin performansı için "Benim için sürpriz değildi. Hak ettiği yerde olamamış bir oyuncu. 'de olsaydı, dünyanın en iyileri arasında kendisinden bahsediyor olurduk" sözlerini kullandı.
  1. 11.6.2019
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