Subotic’in rotası Fenerbahçe – Fotomaç – 10 Haziran 2019
10 Haziran 2019, Pazartesi
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Subotic’in rotası

Subotic’in rotası Fenerbahçe

'ın 'Blicsport' sitesi, ile sözleşmesi 'da bitecek olan 'in yeni adresinin yüksek olasılıkla olacağını belirtti.

'ın 'Blicsport' sitesi, ile sözleşmesi 'da bitecek olan 'in yeni adresinin yüksek olasılıkla olacağını belirtti. Saint Etienne'nin 30 yaşındaki stopere yeni kontrat önermeyi düşünmediği de vurgulandı.

BEN ARFA İLE İLGİMİZ YOK!
Tigres, Fenerbahçe'nin listesindeki Hatem Ben Arfa ile ilgilenmediklerini açıkladı. ekibinin başkanı Miguel Angel Garza, "Ben Arfa'yı 2014- 15 sezonunda 'dan ayrıldığında istemiştik. Artık 30 yaşını geçmiş bir oyuncu ve bizim önceliğimiz değil" dedi.

SKRTEL'DEN HALA SES YOK
Sözleşmesi biten konusundaki belirsizlik devam ediyor. Yönetimin 1+1 yıllık yeni kontrat teklifini hem ücreti düşeceği hem de süreyi az bulduğu için kabul etmeyen Slovak stoperin, kendisini isteyen diğer kulüplerden de beklediği teklifi alamadığı belirtiliyor.

SOL BEKE KOLOMBİYALI
basını, Fenerbahçe'nin Kolombiya U20 Takımı'nda forma giyen Brayan Vera'yı kadrosuna katmak için çalıştığını ileri sürdü. Leones takımında forma giyen 20 yaşındaki oyuncunun, sol bekteki performansıyla büyük gelecek vaat ettiği dile getirildi.

  1. 10.6.2019
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