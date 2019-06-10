Fenerbahçe'nin UEFA bekleyişi

Fenerbahçe bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken bir yandan da UEFA'da çıkacak kararı bekliyor. Sarı-lacivertliler, 2016 yılında imzalanan FFP anlaşmasının şartlarını yerine getirmediği için Kulüp Finansal Kontrol Yargı Birimi'ne sevk edilmişti. UEFA'nın kararını bu ay içinde vermesi bekleniyor. En güçlü olasılık 'transfer kısıtlamasının' devam etmesi...

Yönetim şu ana kadar birçok oyuncu ile görüştü. Bazıları ile prensip anlaşması sağlandı. Ancak UEFA'nın kararına etki edebileceği için imzalar geciktiriliyor. Çıkacak karara göre transferler resmiyete dökülecek. Kadroya başta forvet olmak üzere en az 6-7 takviye yapılması bekleniyor.