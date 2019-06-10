Fenerbahçe'nin UEFA bekleyişi – Fotomaç – 10 Haziran 2019
10 Haziran 2019, Pazartesi
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'nin bekleyişi

Fenerbahçe'nin UEFA bekleyişi

Sarı-lacivertli yönetim, transferde resmi hamleler için Yargı Birimi’nden çıkacak kararı bekliyor. Sarı-lacivertliler, 2016 yılında imzalanan anlaşmasının şartlarını yerine getirmediği için 'ne sevk edilmişti.

bir yandan çalışmalarını sürdürürken bir yandan da 'da çıkacak kararı bekliyor. Sarı-lacivertliler, 2016 yılında imzalanan anlaşmasının şartlarını yerine getirmediği için 'ne sevk edilmişti. UEFA'nın kararını bu ay içinde vermesi bekleniyor. En güçlü olasılık 'transfer kısıtlamasının' devam etmesi...

Yönetim şu ana kadar birçok oyuncu ile görüştü. Bazıları ile prensip anlaşması sağlandı. Ancak UEFA'nın kararına etki edebileceği için imzalar geciktiriliyor. Çıkacak karara göre transferler resmiyete dökülecek. Kadroya başta forvet olmak üzere en az 6-7 takviye yapılması bekleniyor.

  1. 10.6.2019
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