Fenerbahçe'nin Merih pişmanlığı
Merih Demiral'ın A Milli Takım'daki performansı Türkiye'yi gururlandırırken, Fenerbahçe'de ise üzüntü hakim... Futbola sarı-lacivertli takımın alt yapısında başlayan 21 yaşındaki stoper, kıymeti bilinmeyince Portekiz'e gitti.
Merih Demiral'ın A Milli Takım'daki performansı Türkiye'yi gururlandırırken, Fenerbahçe'de ise üzüntü hakim... Futbola sarı-lacivertli takımın alt yapısında başlayan 21 yaşındaki stoper, kıymeti bilinmeyince Portekiz'e gitti. Oradan Alanyaspor'a gelen ve kısa sürede büyük gelişim gösteren Merih 7 milyon euro'ya Sassuolo'ya transfer oldu. Şimdi ise Juventus'un 15 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor. Fenerbahçe ise stoper arıyor!
HASAN ALİ VE OZAN SEVİNCİ
Hasan Ali Kaldırım ve Ozan Tufan da ay-yıldızlı takımda sergiledikleri oyunla yüzleri güldürdü. Teknik heyet ve yöneticilerin, iki oyuncuyu da arayarak kutladıkları belirtildi. Ersun Yanal'ın özellikle ikinci yarıda oyuna dahil olan Ozan'dan gelecek sezon orta sahada önemli katkı beklediği ifade edildi.
- 10.6.2019
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Trabzonspor'dan 2010-11 açıklaması!
Toplam 3
Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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Beşiktaş'a İtalyan kule: Luca Caldirola
Toplam 1
Yorum
mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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Şener Özbayraklı Galatasaray'da
Toplam 1
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ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
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