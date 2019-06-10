Fenerbahçe'nin Merih pişmanlığı – Fotomaç – 10 Haziran 2019
10 Haziran 2019, Pazartesi
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'nin pişmanlığı

Fenerbahçe'nin Merih pişmanlığı

 Demiral'ın A 'daki performansı 'yi gururlandırırken, 'de ise üzüntü hakim... sarı-lacivertli takımın alt yapısında başlayan 21 yaşındaki stoper, kıymeti bilinmeyince Portekiz'e gitti.

Demiral'ın A 'daki performansı 'yi gururlandırırken, 'de ise üzüntü hakim... sarı-lacivertli takımın alt yapısında başlayan 21 yaşındaki stoper, kıymeti bilinmeyince Portekiz'e gitti. Oradan Alanyaspor'a gelen ve kısa sürede büyük gelişim gösteren Merih 7 milyon euro'ya Sassuolo'ya transfer oldu. Şimdi ise 'un 15 milyon euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor. Fenerbahçe ise stoper arıyor!

HASAN ALİ VE OZAN SEVİNCİ
Hasan Ali Kaldırım ve da ay-yıldızlı takımda sergiledikleri oyunla yüzleri güldürdü. Teknik heyet ve yöneticilerin, iki oyuncuyu da arayarak kutladıkları belirtildi. 'ın özellikle ikinci yarıda oyuna dahil olan Ozan'dan gelecek sezon orta sahada önemli katkı beklediği ifade edildi.

  1. 10.6.2019
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