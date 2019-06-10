Fenerbahçe Beko'dan müthiş start

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluk serisi başladı. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan finalin ilk maçında Anadolu Efes'i 73-56 mağlup eden Fenerbahçe Beko, 1-0 öne geçti. Sarı-lacivertli ekip, bu galibiyetle hem THY Avrupa Ligi'nin rövanşını aldı hem de saha avantajını eline geçirdi. 4 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride ikinci maç yarın akşam 18.45'te yine Anadolu Efes'in sahası Sinan Erdem'de oynanacak.

ATAMAN'DAN KÜFÜR TEPKİSİ

Fenerbahçeli taraftarların küfürlü tepkisine maruz kalan Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman maçın ardından, "Fenerbahçe Başkanı yaptığı açıklamalar nedeniyle azmettiricidir. Bunlar devam ederse Ülker Salonu'na gitmeyeceğim" dedi.