Ozan Tufan'a 3.5 milyon euro
Alanyaspor formasıyla sezonun ikinci yarısında başarılı bir performans sergileyen Ozan Tufan, orta sahadaki kalabalıklık ve ön liberoya yapılacak takviye nedeniyle ilk 11'de forma şansı bulamayacağını düşündüğü için Avrupa'dan gelen tekliflere sıcak bakıyor.
Fenerbahçe yönetimine şu ana kadar Ozan Tufan için gelen en yüksek teklifin 3.5 milyon euro olduğu ve sarı-lacivertlilerin bu rakamı düşük bulduğu gelen haberler arasında.
SALIH'TEN VEDA MESAJI
İtalya'da küme düşen Empoli'ye veda eden Salih Uçan, F.Bahçe için bir mesaj yayınladı: 18 yaşında Fenerbahçe formasını giymenin gururunu yaşadım. Yaşadığım güzel günler, başarılar, biriktirdiğim iyi anılar hafızamdan asla silinmeyecek."
- 9.6.2019
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Trabzonspor'dan 2010-11 açıklaması!
Toplam 3
Yorum
atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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Toplam 1
Yorum
mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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Şener Özbayraklı Galatasaray'da
Toplam 1
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ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
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