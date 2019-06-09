Ozan Tufan'a 3.5 milyon euro
09 Haziran 2019, Pazar
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'a 3.5 milyon euro

Ozan Tufan'a 3.5 milyon euro

formasıyla sezonun ikinci yarısında başarılı bir performans sergileyen , orta sahadaki kalabalıklık ve ön liberoya yapılacak takviye nedeniyle ilk 11'de forma şansı bulamayacağını düşündüğü için Avrupa'dan gelen tekliflere sıcak bakıyor.

yönetimine şu ana kadar için gelen en yüksek teklifin 3.5 milyon euro olduğu ve sarı-lacivertlilerin bu rakamı düşük bulduğu gelen haberler arasında.

SALIH'TEN VEDA MESAJI
'da küme düşen Empoli'ye veda eden , F.Bahçe için bir mesaj yayınladı: 18 yaşında Fenerbahçe formasını giymenin gururunu yaşadım. Yaşadığım güzel günler, başarılar, biriktirdiğim iyi anılar hafızamdan asla silinmeyecek."

  1. 9.6.2019
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