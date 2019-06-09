Ozan Tufan'a 3.5 milyon euro

Fenerbahçe yönetimine şu ana kadar Ozan Tufan için gelen en yüksek teklifin 3.5 milyon euro olduğu ve sarı-lacivertlilerin bu rakamı düşük bulduğu gelen haberler arasında.



SALIH'TEN VEDA MESAJI

İtalya'da küme düşen Empoli'ye veda eden Salih Uçan, F.Bahçe için bir mesaj yayınladı: 18 yaşında Fenerbahçe formasını giymenin gururunu yaşadım. Yaşadığım güzel günler, başarılar, biriktirdiğim iyi anılar hafızamdan asla silinmeyecek."