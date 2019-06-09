Fenerbahçe'den Muriç için yeni teklif

Futbolcu ile de görüşen Fenerbahçe yönetiminin bu transferi önümüzdeki hafta bitirmek istediği kaydedildi. 25 yaşındaki Kosovalı golcü, transferi için kulübü ile anlaşılmasını bekliyor. Önceliğinin Rizespor'un menfaatleri olduğunu belirten Muriç, hangi takım olursa olsun kulübünün anlaşması durumunda kendisinin de imza atacağını söylemişti.