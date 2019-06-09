Fenerbahçe'den Muriç için yeni teklif
09 Haziran 2019, Pazar
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'den için yeni teklif

Fenerbahçe'den Muriç için yeni teklif

Yönetimin, daha önce teklifte bulunduğu Vedat transferi için de girişimlere devam ettiği öğrenildi. 'ın da ilgilendiği Muriç için 3 milyon euro artı bir oyuncu önerisi üzerine 'nin fiyat artırarak Rizespor'a 3.5 milyon euro ödemeye hazır olduklarını ilettiği bildirildi.

Futbolcu ile de görüşen yönetiminin bu transferi önümüzdeki hafta bitirmek istediği kaydedildi. 25 yaşındaki Kosovalı golcü, transferi için kulübü ile anlaşılmasını bekliyor. Önceliğinin Rizespor'un menfaatleri olduğunu belirten , hangi takım olursa olsun kulübünün anlaşması durumunda kendisinin de imza atacağını söylemişti.

  1. 9.6.2019
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