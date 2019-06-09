Fenerbahçe'de sola yeni aday Yusuf Acer

Fenerbahçe'de sol bek için genç bir isim gündeme geldi. Kanarya'nın, Altınordu'nun 22 yaşındaki sol beki Yusuf Acer'i listesine dahil ettiği öne sürüldü. Yusuf'un transferi için Avrupa'dan teklif alan Hasan'ın durumunun netleşmesinin beklendiği kaydedildi.



BONATİNİ VETO YEDİ

Luciano'nun önerdiği Brezilyalı forvet Brezilyalı Bonatini, Ersun Yanal'dan veto yedi. Yanal'ın, Bonservisi Wolverhampton'da olan 25 yaşındaki futbolcu için "Geçen sezon 14 maçta 1 gol atmış. Yaşı da ilerlemiş fazla gelişim gösteremez" dediği bildirildi.