Buffon transferinde Barça devre dışı
Fenerbahçe ve Barcelona’nın Buffon’u istediği iddia edilmişti. Katalan ekibi, 41 yaşındaki kaleci ile ilgilenmediğini duyurdu. Fener bir adım daha öne çıktı.
İtalya basınının Fenerbahçe'nin ilgilendiğini duyurduğu Gianluigi Buffon gündeme bomba gibi düşmüştü. Haberlerde Fenerbahçe'nin 41 yaşındaki kalecinin transferinde önde olduğu, Barcelona'nın da oyuncuyu istediği belirtilmişti. Dün ise İspanyol basınından Mundo Deportivo, Barcelona'nın Buffon ile ilgilendiği iddiasını yalanladı. Üst düzey yetkililerden öğrenilen bilgide Gianluigi Buffon'un Barcelona gündeminde olmadığı vurgulandı. İtalyan basını Fenerbahçe'nin Buffon'u istediğini yazarken, Almanya, Çin ve Brezilya'dan sözleşme teklifleri geldiğini duyurdu. Öte yandan Buffon'un menajeri ise "Buffon futbolu bırakmayacak. PSG ile yolları ayırmanın en iyi çözüm olduğuna karar verildi. Buffon şimdi ailesiyle birlikte zaman geçirecek. Zaten PSG açıklama yaptıktan sonra telefon bombardımanına tutuldum. Henüz bir karar vermedi" ifadeleriyle transfere açık kapı bıraktı.
VOLKAN BEKLEMEDE
Sözleşmesi sona eren futbolcular arasında yer alan Volkan Demirel'in takımda kalıp kalmayacağı merak ediliyor. Tecrübeli file bekçisi için şu ana kadar yönetimden bir hamle gelmedi. Volkan'ın ise ailesi ile birlikte tatilini sürdürdüğü ve yönetimin kararını beklediği öğrenildi. 37 yaşındaki file bekçisi yönetimden gelecek habere göre geleceğini şekillendirecek.
- 9.6.2019
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atl sampiyon trabzon spor vicdanlarda
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mr. kırık ömer toprak çok gererksiz bi transfer olur milli takımda hepimiz gördük beşiktaşa hiç bir fayda sağlamaz vakit harcamayın bence.......
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ismiMİZ emekli olan hakemlerinin yerlerine transfer yapıyorlarmı acaba,
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