Zorunla açıklama

Fenerbahçe, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın kendisine hediye edilen Trabzonspor forması için kullandığı "Bu forma 2010-11 sezonu şampiyonunun formaları" sözleri için açıklama yayımladı. 'Zorunlu açıklama' başlığı ile yapılan duyuruda şöyle denildi: "Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; ilgili sezonda, takımımızın büyük emekler ve alın teri ile kazandığı en değerli şampiyonluğu, o dönemde ülkemizin hukuk, adalet, polis teşkilatı, medya başta olmak üzere tüm yapısına sızmış Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), devletimizin tüm imkanlarını da kullanarak F.Bahçe'mize karşı kurduğu Şike Kumpası'yla kirletilmek istenmiştir.



FETÖ TERÖRÜ

3 Temmuz'un devamında aynı yapının bu kez ülkemizin varlığına da kast etmeye çalışmasıyla ortaya çıkan gerçekler; F.Bahçe'mizin, daha ilk gün korkusuzca kulübünün yanında olarak 'F.Bahçe'yi FETÖ'ye teslim etmeyeceğiz' diyen Büyük F.Bahçe Taraftarının, 'Ne şikesi memleket elden gidiyor' diyen eski Başkanımız Aziz Yıldırım'ın ne derece haklı olduğunu, 3 Temmuz'dan sonra yaşanan her günde ve her olayda gün gibi ortaya koymuştur. Bugün şike kumpasında parmağı olan hakiminden savcısına, emniyet müdüründen memuruna, medya mensubundan sivil personeline kadar her bir şahsın nerede olduğu hukuki kayıtlarda ortadadır.



OMUZ OMUZA

Hain planlarını hayata geçirme sürecinde; karşısında en büyük engel olarak gördüğü F.Bahçe kulübünü yok etmek ve şampiyonluğumuzu kirletmek isteyen FETÖ terör örgütüne karşın, 25 milyon taraftarımızla omuz omuza, ilk gün söylediğimiz gibi bugün bir kez daha dile getiriyoruz ki; 2010-11 sezonunun şampiyonu F.Bahçe'dir, alın teri ile kazanılmış kupamız müzemizdedir. Tarihimize altın harflerle kazılı bu şampiyonluk, diğer tüm şampiyonluklarımızdan ayrı bir yere sahip olacak ve nesilden nesile gururla, onurla anlatılacaktır.