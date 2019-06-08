Skrtel bilmecesi – Fotomaç – 08 Haziran 2019
08 Haziran 2019, Cumartesi
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Skrtel bilmecesi

Skrtel bilmecesi

Sözleşmesi 'da bitecek olan 'in durumu belirsizliğini koruyor. 'nin yıllık 1.5 ile 2 milyon euro arasında bir ücret ve 1+1 yıllık yeni kontrat önerisini kabul etmeyen Slovak oyuncunun, menajerine 'Bana kulüp bul' talimatı verdiği iddia edildi.

Sözleşmesi 'da bitecek olan 'in durumu belirsizliğini koruyor. 'nin yıllık 1.5 ile 2 milyon euro arasında bir ücret ve 1+1 yıllık yeni kontrat önerisini kabul etmeyen Slovak oyuncunun, menajerine 'Bana kulüp bul' talimatı verdiği iddia edildi. Bir başka iddia ise Fenerbahçe ile anlaştığı ve kısa süre içinde yeni mukavele imzalayacağı yönünde. Skrtel ile Parma, Glasgow Rangers ve da ilgileniyor.
  1. 8.6.2019
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