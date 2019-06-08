Silva’da rakip West Ham – Fotomaç – 08 Haziran 2019
08 Haziran 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Silva’da rakip West Ham

Silva’da rakip

Silva’da rakip West Ham

Forvet için gündeme gelen için 'nin en büyük rakibi . forvet için 'a şu ana kadar en ciddi teklifi ekibinin yaptığı bildirildi.

Forvet için gündeme gelen için 'nin en büyük rakibi . forvet için 'a şu ana kadar en ciddi teklifi ekibinin yaptığı bildirildi. Fenerbahçe'nin de kiralama önerisi masada duruyor. 23 yaşındaki oyuncu geçen sezon Sevilla'da 11 gol atmıştı.
  1. 8.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Silva’da rakip West Ham haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN