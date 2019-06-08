Salih Empoli’den ayrıldı – Fotomaç – 08 Haziran 2019
08 Haziran 2019, Cumartesi
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Salih Empoli’den ayrıldı

Salih Empoli’den ayrıldı

, Empoli'den ayrıldı. 25 yaşındaki oyuncu, hesabından kulübüne ve taraftarlara teşekkür etti. Sezon başında 'den kiralık olarak Empoli'ye giden Salih'in devre arasında Zajc'ın transferine karşılık bonservisi de İtalyanlar'a verilmişti.

, Empoli'den ayrıldı. 25 yaşındaki oyuncu, hesabından kulübüne ve taraftarlara teşekkür etti. Sezon başında 'den kiralık olarak Empoli'ye giden Salih'in devre arasında Zajc'ın transferine karşılık bonservisi de İtalyanlar'a verilmişti. Uçan, Empoli formasıyla çıktığı 14 maçta 1 gol 1 asist gerçekleştirdi.
  1. 8.6.2019
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