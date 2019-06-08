Salih Empoli’den ayrıldı
Salih Uçan, Empoli'den ayrıldı. 25 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından kulübüne ve taraftarlara teşekkür etti. Sezon başında Fenerbahçe'den kiralık olarak Empoli'ye giden Salih'in devre arasında Zajc'ın transferine karşılık bonservisi de İtalyanlar'a verilmişti.
- 8.6.2019
-
Son dakika haberi: Fenerbahçe'ye Skrtel şoku! Bunu istedi...
Toplam 1
Yorum
Yaramaz İşe yaramaz bir adam
-
Forvete 1.92’lik kule
Toplam 1
Yorum
eray iyi olur larin çok gelişmesi lazım epiranu visca elia mahmut gelse keşke
-
Oğuzhan ve Caner kalıyor
Toplam 2
Yorum
eray 3 kulvar için oğuzhan lazım caner lazım yedek klübesine kadar kalite şart roco lens larin mirin gibi oyuncuların yerine kaliteli oyuncular d
Salih Empoli’den ayrıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.