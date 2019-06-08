Heyecana doyacağız – Fotomaç – 08 Haziran 2019
08 Haziran 2019, Cumartesi
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Heyecana doyacağız

Heyecana doyacağız

'nde 'ı 3-0'la geçerek finalde 'le eşleşen 'da gözler final serisine çevrildi. 4 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı finalin ilk maçı yarın 17.00'de 'de oynanacak.

'nde 'ı 3-0'la geçerek finalde 'le eşleşen 'da gözler final serisine çevrildi... Obradovic, "Herkes için çok ilgi çekici bir eşleşme. Efes ile iki günde bir maça çıkacağız. İnanıyorum ki basketbolu sevenler için çok heyecanlı maçlara sahne olacak" derken, kaptan Melih sezonu şampiyon olarak noktalamak istediklerini söyledi. 4 galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı finalin ilk maçı yarın 17.00'de 'de oynanacak.
  1. 8.6.2019
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