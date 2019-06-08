Gözler UEFA’da – Fotomaç – 08 Haziran 2019
08 Haziran 2019, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Haberleri Gözler UEFA’da

Gözler ’da

Gözler UEFA’da

'nin ile ilgili kararını önümüzdeki hafta açıklayabileceği bildirildi. Mayıs 2016'da imzalanan anlaşmasına uymaadığı için üst kurula sevk edilen sarı-lacivertli ekibe yine kısıtlaması gelmesi gündemde...

'nin ile ilgili kararını önümüzdeki hafta açıklayabileceği bildirildi. Mayıs 2016'da imzalanan anlaşmasına uymaadığı için üst kurula sevk edilen sarı-lacivertli ekibe yine kısıtlaması gelmesi gündemde...
  1. 8.6.2019
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gözler UEFA’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN